瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 置業家居 2020/06/20 分享： 【世界盛事】早前，瑞士Art Basel（巴塞爾藝術展）主辦機構表示，受COVID-19疫情影響，原定於6月的展覽，計劃延期至今年9月舉行。及後，官方考慮到與疫情相關的健康及安全風險，仍存在不確定因素 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 疫情下的展覽盛事 今日 疫情下的展覽盛事 法國五月Le French May 免費文藝節目共冶一爐 今日 法國五月Le French May 免費文藝節目共冶一爐 1.免費攝影展覽 遊走大漠感受四季 今日 1.免費攝影展覽 遊走大漠感受四季 2.法國五月電影節 改於Now E頻道免費睇戲 今日 2.法國五月電影節 改於Now E頻道免費睇戲 3.Make Music, Hong Kong！免費直播音樂會 今日 3.Make Music, Hong Kong！免費直播音樂會 最新專欄文章 更多 疫情下的展覽盛事 今日 疫情下的展覽盛事 3.Make Music, Hong Kong！免費直播音樂會 今日 3.Make Music, Hong Kong！免費直播音樂會 2.法國五月電影節 改於Now E頻道免費睇戲 今日 2.法國五月電影節 改於Now E頻道免費睇戲 1.免費攝影展覽 遊走大漠感受四季 今日 1.免費攝影展覽 遊走大漠感受四季 法國五月Le French May 免費文藝節目共冶一爐 今日 法國五月Le French May 免費文藝節目共冶一爐 新冠肺炎 法國 展覽 音樂會 電影 瑞士 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入