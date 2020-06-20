瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放

【世界盛事】早前，瑞士Art Basel（巴塞爾藝術展）主辦機構表示，受COVID-19疫情影響，原定於6月的展覽，計劃延期至今年9月舉行。及後，官方考慮到與疫情相關的健康及安全風險，仍存在不確定因素

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