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疫情下的展覽盛事

置業家居 2020/06/20

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疫情餘波未了，令全球文化盛事也要變陣。當中，法國五月藝術節（Le French May）部分售票節目因無法如期進行而安排退款。然而，大家可免費參觀的實體展覽仍有不少，更可免費欣賞27部精選法國電影及直

...

欄名 : 家居頭條

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