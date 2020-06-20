疫情餘波未了，令全球文化盛事也要變陣。當中，法國五月藝術節（Le French May）部分售票節目因無法如期進行而安排退款。然而，大家可免費參觀的實體展覽仍有不少，更可免費欣賞27部精選法國電影及直

...