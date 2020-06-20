疫情下的展覽盛事 置業家居 2020/06/20 分享： 疫情餘波未了，令全球文化盛事也要變陣。當中，法國五月藝術節（Le French May）部分售票節目因無法如期進行而安排退款。然而，大家可免費參觀的實體展覽仍有不少，更可免費欣賞27部精選法國電影及直 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 法國五月Le French May 免費文藝節目共冶一爐 今日 法國五月Le French May 免費文藝節目共冶一爐 1.免費攝影展覽 遊走大漠感受四季 今日 1.免費攝影展覽 遊走大漠感受四季 2.法國五月電影節 改於Now E頻道免費睇戲 今日 2.法國五月電影節 改於Now E頻道免費睇戲 3.Make Music, Hong Kong！免費直播音樂會 今日 3.Make Music, Hong Kong！免費直播音樂會 瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 今日 瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 最新專欄文章 更多 瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 今日 瑞士Art Basel取消 網上展廳免費開放 3.Make Music, Hong Kong！免費直播音樂會 今日 3.Make Music, Hong Kong！免費直播音樂會 2.法國五月電影節 改於Now E頻道免費睇戲 今日 2.法國五月電影節 改於Now E頻道免費睇戲 1.免費攝影展覽 遊走大漠感受四季 今日 1.免費攝影展覽 遊走大漠感受四季 法國五月Le French May 免費文藝節目共冶一爐 今日 法國五月Le French May 免費文藝節目共冶一爐 新冠肺炎 法國 展覽 音樂會 電影 瑞士 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入