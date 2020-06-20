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海日灣II入伙初期 開放式月租$1萬起

置業家居 2020/06/20

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億京旗下位於白石角海日灣II，近月陸續入伙，現時錄得4宗租賃成交，市場上暫有5個放租盤，每月叫租由$1萬至$1.08萬，呎租由$41至$44。

海日灣II位於科進路18號，由12座住宅大樓組成，不設洋房

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欄名 : 樓市熱話

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