海日灣II入伙初期 開放式月租$1萬起 置業家居 2020/06/20 分享： 億京旗下位於白石角海日灣II，近月陸續入伙，現時錄得4宗租賃成交，市場上暫有5個放租盤，每月叫租由$1萬至$1.08萬，呎租由$41至$44。 海日灣II位於科進路18號，由12座住宅大樓組成，不設洋房 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 7項工種得滿分 惟廳窗出現漏水問題【獲78分位】 今日 7項工種得滿分 惟廳窗出現漏水問題【獲78分位】 最新專欄文章 更多 7項工種得滿分 惟廳窗出現漏水問題【獲78分位】 今日 7項工種得滿分 惟廳窗出現漏水問題【獲78分位】 暑假家長客出動 名校網租盤受捧 今日 暑假家長客出動 名校網租盤受捧 AVA 61市區迷你戶 開放式叫租$1萬起 2020/06/13 AVA 61市區迷你戶 開放式叫租$1萬起 手工問題多 廚櫃前空心磚達8成【獲61分】 2020/06/13 手工問題多 廚櫃前空心磚達8成【獲61分】 暑假將至租務旺 開放式最平$6,300入場 2020/06/06 暑假將至租務旺 開放式最平$6,300入場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入