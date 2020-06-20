警察記者增互信 共同守護香港

就如不少香港人一樣，我在疫情期間也度過了幾天自我隔離的日子，當中有一天正發生了相信是今年最轟動的新聞之一，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯非裔男子弗洛伊德遭白人警員跪頸致死事件。

反種族主義抗議活動隨即在美國以至全球多個地方傳開，在電視和媒體中看着這些突發新聞，令人感到震驚。

有一刻，我緊張地看着美國有線新聞網絡（CNN）主播跟身處警方和示威者對峙現場的記者交談，時間一分一秒過去，現場情況愈來愈混亂，似乎隨時會失控，主播看着他同事的畫面突然失去冷靜，大聲叫那位記者馬上離開現場。

身在香港收看這則新聞，我不禁想起眾多與本港反修例示威的類似場面。示威前綫的衝突，使警方和新聞界無數次陷入爭端和危險之中。警方和新聞界都努力做好自己的工作，但同時卻似乎不同程度地妨礙了對方的工作。

警察維護秩序 記者報道真相

新聞界和警方都有着極為重要的崗位，都各自從本身的角度去審視情況，我相信要平衡雙方所需並不容易。警方肩負起維護公共秩序和安全的使命，而新聞界則維護我們自由社會中的公眾知情權。記者和攝影師們都不希望其採訪行動被施加任何限制。

把兩個屬於不同範疇、但使命卻同樣重要的專業，置於同一個緊張的工作狀態中，很有可能會觸發災難。在美國，有記者在示威現場疑似被警方的橡膠子彈擊中眼睛；首都華盛頓的一場示威中，一位澳洲記者投訴在採訪期間遭到警員襲擊。

過去一年，香港的警察與新聞界關係處於艱難時期。早前一項調查發現，受訪的222位新聞工作者中，六成半表示曾在採訪期間被警方暴力對待。5月10日的一場示威活動中，有記者投訴被迫蹲在地上、關掉攝錄器材甚至被噴胡椒噴劑。

倡設監管機制 與警緊密合作

警務處處長鄧炳強之後與幾個新聞團體會面，並對感到屈辱、冒犯的記者作出個人致歉。但與此同時，很多警員也抱怨記者妨礙他們工作，又指有些聲稱記者只是年輕學生，有些甚至是示威者假扮成記者。顯然，雙方需要加強溝通和信任。

至於要如何增加信任，有人提議設立發牌制或登記制以規管香港的新聞工作者。但這或有機會打開潘朵拉盒子，首先就要解決應由誰人來決定哪位是或不是新聞工作者等問題。在今天的數碼年代，出現了不少網上媒體，甚至任何人也可在網上發放消息，記者的界綫變得愈來愈模糊。弗洛伊德之事正是由路過的途人用手機拍攝下來，之後放上社交網站繼而被廣泛瘋傳。

更重要的是，如政府或警方被指規管記者，或會涉利益衝突之嫌，對任何一方包括警方也不是好事。而面對一些不實指控時，若能有記者在新聞自由環境下，作出公正持平的報道和調查，其實對警方更為有利。

我們也許可以從香港的其他行業，例如旅遊業、法律行業等，建立一個由新聞從業員和一些獨立專業人士負責的自我監管機制。本港現有數個與新聞業工作者相關的自發性組織，供從業員或相關人士自願加入。日後或可研究在這些基礎上進一步加強及正規化，例如引入其他專業人士以加強其效能及認受性。

一個相類似的自我監管組織，應該可以更緊密地與警方合作，以處理一些聯絡、後勤等事宜，讓前綫記者能在現場安全採訪的同時，警方又有空間執行職務。例如，他們可以安排聯合採訪制，以報道一些涉及高安全級別的活動，就像是在美國安排採訪總統時的情況。

對於那些未成年學生或實習生，新聞業機構也可按需要安排他們在進行採訪時，受其他正式及有經驗的記者作監督，並遠離前綫。

求同存異 保持冷靜加強溝通

無論是批評香港警察濫用暴力或香港記者阻礙警方執法，兩邊的聲音也有。從前的人說秀才遇着兵，有理說不清。但今天記者不是文弱秀才，警察也是讀書人，縱使雙方觀點或有不同、做法可能有異，但大前提是大家也是為了守護香港，雙方保持冷靜及持平，加強溝通與合作，才是對香港最有裨益。

▲ 過去一年，香港的警察與新聞界關係處於艱難時期。早前一項調查發現，受訪的222位新聞工作者中，六成半表示曾在採訪期間被警方暴力對待。（資料圖片）