居屋新界盤為主 提升市場吸引力

房委會將推出新一期居屋，是居屋復售以來伙數最多一次，並考慮調高白表比例，燃點市民上車希望。惟今期以至未來幾年主要是新界盤，位置欠佳，售價較平能否吸引市民申請將是一次考驗。若銷情欠理想，當局宜盡早作出修改規劃，才能保持未來居屋吸引力。

增量調整比例 增白表中籤機會

新一期居屋有4個屋苑7,047伙可供選擇，數量比上期多44%，以市價63折定價。房屋署更建議將綠白表比例由各自5成，調整為4成對6成，增加白表中籤機會。

當局增加今期居屋供應，皆因市民對置業需求殷切，尤其是林鄭改變居屋定價機制，使更多人買得起、供得起，令過去幾期居屋超額認額不斷創新高。

雖然今期居屋供應量是6年來最多，除鑽石山新盤外，其餘3個屋苑屬新界盤，當中粉嶺皇后山山麗苑（3,222伙）便佔了46%單位，但交通最隔涉，由港鐵站搭車需時20分鐘，且配套設施不足，故價錢最平，面積介乎278呎至451呎，售價123萬元至272萬元，能否吸引買家有待觀察。

事實上，上期居屋位置是近年最佳，兩個屬市區優質盤，令超額認購60.5倍。本來中籤猶如中六合彩，但中籤揀樓比率僅3成，且要半年才售罄，情況遜預期。這固然是與本港經濟受反修例風暴及疫情夾擊下急速轉差有關，令準買家變得審慎。

開放式單位多 中籤也寧棄揀樓

另一原因是最搶手的三房單位數目少，僅7.5%，當三房、兩房單位售罄，最後剩下的是280呎無房單位（佔22.1%，比2018年14%為高）面積太小，讓人不積極搶購。對中籤者而言，一世人能抽中居屋只有一次很渺茫機會，當然想買個大單位，以便實踐人生規劃，如結婚生子。若為了上車而無奈接受無房單位，將來又要為換較大單位而煩惱，故合資格人士寧願放棄揀樓，等下次再抽籤。

這是政府近年在缺地下，為追趕建屋目標，不斷增建細單位所致，而當局能覓得大型地皮集中在新界，在規劃上只求多建公營房屋，對於皇后山以至古洞北是否有足夠經濟活動配合，讓居民留在新界抑或北上工作，卻沒有清晰城市規劃，結果出現類似之前市民搬進屯門、元朗區居住，卻因找不到工作而須長途跋涉到香港或九龍上班，令交通擠塞問題日趨嚴重。

因此，今次是場考驗，能否以相對便宜價錢吸引人到皇后山居住？相信當局會緊盯和分析這兩次銷情數據，若發現銷情欠佳是與面積過細有關，應盡快修改未來居屋規劃，增建兩房和三房單位，解決市民未來10年生活需要，亦要做好新界城市規劃，創造更多工作機會，才能吸引市民申請新界居屋。

責任編輯：陳靜芬