官方發布都用「非常時期」、「戰時狀態」這些詞來形容北京，可知北京現在於防控疫情方面，確是大為緊張，寧嚴勿鬆。身邊許多和北京單位有業務往來的朋友，都取消了北京行程。媒體也出來勸喻，這期間沒特別事也不要出入北京了。

北京友則說，除了公布的高風險豐台區，特別是新發地及周邊社區市面較緊張外，城東那邊氣氛還可以，基本上城中還可以收發快遞，食品供應也正常。

但餐飲業就確受打擊，一來因為食材供應物流要重新處理，二來是新發地的感染案例，多和運輸及食材接觸有關，普通人就盡量避免和這條產業相關的人接觸，少去餐廳為妙。北京特流行海鮮燒烤甚麼的，原本上月底開始客人回流，但想不到又遇這新發地驚魂。至於高檔些的日本料理或與生吃有關的食店，簡直就一聯想起大家都怕怕，避之則吉。

新發地市場及周邊則是絕對嚴管，周圍的學校停課，所有在市場工作及有接觸史的人，統統要健康及行蹤檢查。據一個水果販子覆述他這幾天的遭遇，也是辛苦。首先突如其來全市場封閉，原來入貨的新鮮水果還在攤內，入不去，那麼多天，一定爛掉，進貨連搬運成本，起碼賠四、五萬元人民幣。沒生意做，還要去所住小區排隊檢查，但一早去到排了二百多人，有排等。沒有這檢測報告陰性結果，就沒有健康碼，哪都去不了。

不過，就算能取得健康碼，也得另尋生意路。外地水果當然可繼續入，但不回去新發地，不知怎樣賣。惟有又學人搞下直播網上賣，但生意和在批發市場賣無得比。總之像沒完沒了，辛苦捱過了半年，卻看不到下半年有起色。