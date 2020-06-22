兩歲以下幼兒不宜喝運動飲品

流汗是身體散熱作為調節體溫的正常機制，身體的水份和電解質會經由汗液流失，所以必須飲用足夠水份作補充。孩子多只顧着玩而忽視身體口渴的信息，爸媽們應多加提醒，即使本身汗腺少而不易出汗的，也必須補充水份，以免出現中暑的情況。

要知道孩子的水份攝取是否足夠，可從他們尿液顏色來分辨，顏色偏淡黃或近乎無色的代表水份足夠；顏色偏深而黃的，則可能是水份攝取不足。若孩子平日不愛喝清水，可嘗試在清水中加入一兩片檸檬、橙或蘋果等，增加果香味；給孩子選一個他喜歡的顏色或卡通人物的水樽，也可吸引他們多喝水；當然爸媽們亦應以身作則，避免經常於孩子面前喝果汁或汽水等高糖飲品。

爸爸站起來說：「我去小賣部買飲品，要給你們買些甚麼？運動飲品？」

日常的戶外活動，對於人體電解質流失並不算多，所以活動後正常飲食已能補充身體所需的電解質。過量的電解質會加重小孩腎臟的負擔，尤其幼兒腎臟功能尚未完全發展成熟，長遠甚至可影響其腎臟及心臟功能，故並不建議兩歲以下幼兒飲用運動飲品。

大部分運動飲品亦含高糖份，如市面上一瓶五百毫升運動飲品的糖份，可高達八茶匙或以上，幼兒及兒童攝取大量糖份，有機會引致腹瀉及腸道不適，當然亦會增加肥胖機會。

運動飲品的作用是迅速提供葡萄糖補充身體能量，恢復體力，並補充因大量流汗導致的水份及電解質流失，適合進行多於一小時運動，如馬拉松、游泳、運動比賽等時候飲用。另外，如遇孩子身體不適而出現持續性腹瀉或嘔吐，水份及電解質亦會大量流失，令他們精神欠佳或疲倦乏力，這時應由醫生處方口服電解質液；注意運動飲品的濃度未必適合孩子，所以不宜胡亂給孩子飲用運動飲品。

爸爸拿着一瓶運動飲品回來，一邊行一邊喝，我衝口而出揶揄他：「你只攤着睡覺，活動量近乎零，你要補充糖份還是電解質？」