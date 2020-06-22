fb起訴美開發商 涉盜5千用戶數據 行政人員版 2020/06/22 分享： 據外媒報道，Facebook（fb）正起訴美國一間開發商，指其進行非法數據蒐集活動，並從中盜取fb用戶個人資料。 fb表示，正式向Zaghar及Massroot8網站提出訴訟，指控其在未經許可下盜取用戶 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微信新推「拍一拍」 方便用家打招呼 今日 微信新推「拍一拍」 方便用家打招呼 Uber Transit本月起 開放予港用家 2020/06/19 Uber Transit本月起 開放予港用家 Adobe Flash Player 明年起終止服務 2020/06/19 Adobe Flash Player 明年起終止服務 八達通轉移至Apple Pay 下月中才可領交通補貼 2020/06/18 八達通轉移至Apple Pay 下月中才可領交通補貼 fb親子群組類別 設匿名發帖徽章識別 2020/06/18 fb親子群組類別 設匿名發帖徽章識別 美國 Facebook Instagram Android 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入