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fb起訴美開發商 涉盜5千用戶數據

行政人員版 2020/06/22

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據外媒報道，Facebook（fb）正起訴美國一間開發商，指其進行非法數據蒐集活動，並從中盜取fb用戶個人資料。

fb表示，正式向Zaghar及Massroot8網站提出訴訟，指控其在未經許可下盜取用戶

...

欄名 : 科技新知

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