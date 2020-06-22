管理層來自不同種族 美研究：利增生產力 行政人員版 2020/06/22 分享： 美國近期掀起反種族歧視抗議活動，引致民眾關注黑人權益。不少企業亦承諾會在職場上作出轉變，改善職場種族平等狀況。最近更有調查指出，企業在管理層中推動種族平等，可有效提升公司生產力。 最近，美國管理學會（ ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 TikTok母企搜尋量增 膺美IT人才跳槽熱門 2020/06/19 TikTok母企搜尋量增 膺美IT人才跳槽熱門 紀念美國6月節 多間企業「加假」1天 2020/06/18 紀念美國6月節 多間企業「加假」1天 美網站邀虛擬旅遊 回答問題獲現金獎 2020/06/17 美網站邀虛擬旅遊 回答問題獲現金獎 叙福樓「神秘試食員」 工作時間內容任定 2020/06/16 叙福樓「神秘試食員」 工作時間內容任定 疫情時須兼顧家庭美失業人口 女性佔多 2020/06/15 疫情時須兼顧家庭美失業人口 女性佔多 歧視 經濟 美國 商業 人權 Google Twitter 人力資源 Apple 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入