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管理層來自不同種族 美研究：利增生產力

行政人員版 2020/06/22

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美國近期掀起反種族歧視抗議活動，引致民眾關注黑人權益。不少企業亦承諾會在職場上作出轉變，改善職場種族平等狀況。最近更有調查指出，企業在管理層中推動種族平等，可有效提升公司生產力。

最近，美國管理學會（

...

欄名 : Good Job Insight

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