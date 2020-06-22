  • 29°C
香港時間 : 2020622日 (一) 02:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

「回港」「回A」 緣何續成股價催化劑

評．析．天下版 2020/06/22

分享：

市場聚焦中概股回港同時，陸續有大型港股宣布「回A」。有趣的是，無論是中概股京東（09618）、網易（09999），還是「回A」的中芯國際（00981），股價已率先在美股、港股創新高。

中概股港上市前 美

...

撰文 : 傲龍天

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

交易講場 - 新股熱潮帶旺 利港股再發力
2020/06/20
新股熱潮帶旺 利港股再發力
交易講場 - 領展擬擴投資範圍 補足多元策略
2020/06/19
領展擬擴投資範圍 補足多元策略
交易講場 - 騰訊打愛奇藝主意 布局內容生態圈
2020/06/18
騰訊打愛奇藝主意 布局內容生態圈
交易講場 - 美散戶人人做股神 港股炒風又如何
2020/06/17
美散戶人人做股神 港股炒風又如何
交易講場 - 成交三度起飛 港交所新高還在後頭
2020/06/16
成交三度起飛 港交所新高還在後頭
股票 香港 中國 美股 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 中芯國際（00981） 阿里巴巴－SW（09988） 石藥集團（01093） 吉利汽車（00175）

上一篇文章

大額成交好閉翳

下一篇文章

高層否決「兩議」 金融「三個不搞」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

派錢登記高效 官商乘勢谷消費
派錢登記高效 官商乘勢谷消費
專家樓論 - 大額成交好閉翳
大額成交好閉翳