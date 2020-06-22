「回港」「回A」 緣何續成股價催化劑 評．析．天下版 2020/06/22 分享： 市場聚焦中概股回港同時，陸續有大型港股宣布「回A」。有趣的是，無論是中概股京東（09618）、網易（09999），還是「回A」的中芯國際（00981），股價已率先在美股、港股創新高。 中概股港上市前 美 ... 撰文 : 傲龍天 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 新股熱潮帶旺 利港股再發力 2020/06/20 新股熱潮帶旺 利港股再發力 交易講場 - 領展擬擴投資範圍 補足多元策略 2020/06/19 領展擬擴投資範圍 補足多元策略 交易講場 - 騰訊打愛奇藝主意 布局內容生態圈 2020/06/18 騰訊打愛奇藝主意 布局內容生態圈 交易講場 - 美散戶人人做股神 港股炒風又如何 2020/06/17 美散戶人人做股神 港股炒風又如何 交易講場 - 成交三度起飛 港交所新高還在後頭 2020/06/16 成交三度起飛 港交所新高還在後頭 股票 香港 中國 美股 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 中芯國際（00981） 阿里巴巴－SW（09988） 石藥集團（01093） 吉利汽車（00175） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入