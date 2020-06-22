親子談性勿遮掩 灌輸正確性知識

新西蘭政府近日製作並推出一段短片，告誡家長若不及早與子女談性，則他們的資訊來源會是成人影片。本港疫情期間意外懷孕率增，反映性教育不可缺失。

新西蘭一則電視廣告中，有見兩名一絲不掛的成人影片演員上門探訪一個家庭，但家長未有任何反應，反而安心放他們入室，嚇親家中的小朋友。該短片推出數日已在YouTube上被觀看近200萬次。

各地停課 意外懷孕急增

這則廣告其實是當地政府的Keep It Real Online網絡安全教育計劃中的一部分，旨在反映不少家長未曾與子女就與性有關的話題進行討論，導致他們對性的認知多來自成人影片，缺乏正確意識。新西蘭一項長達10年的研究發現，當地多達4成的懷孕皆屬意外懷孕。

新冠疫情期間，各地學校都需停課，但意外懷孕問題恐惡化。日本慈惠醫院上月曾表示，學生因停課在家有更多機會發生性行為，導致不少年輕學生意外懷孕，今年4月獲75宗國高中生懷孕諮詢，是史上最高。當地有媒體質疑性教育落後，例如小學生的性教育教科書中，講述青春期身體發育的人體圖像全以衣服遮蓋。

此類現象亦有見於本港，社企母親的抉擇（Mother's Choice）的青少年意外懷孕求助數字截至上月已錄得8成增幅。更甚者，震驚南韓的「N號房」事件在本港亦有翻版個案，多名少女被慫恿參與「派對直播」，被錄下進行不雅行為後遭要脅，淪為長期性侵受害人。

本港青少年對性的認知，主要並非來自教師或家人。青協去年公布的研究顯示，68.6%的中學及大專學生的兩性相處知識來自朋友，亦有分別45.5%及32.6%來自網絡資訊及影視作品。

另外，家庭計劃指導會的「2016年青少年與性研究」亦顯示，33%中學女生及59%男生有觀看色情物品，比2011年同類研究上升約5個百分點。

青年對性認知 近5成自網絡

本港學校並非沒有性教育，但家庭計劃指導會指出港府仍沿用20年前的性教育指引，並未融入新媒體與性、青春期的變化符合現代需要內容，且指引的執行以校本為主，校風較保守的學校或傾向略過重要內容。

有見及此，家長更應及早向子女灌輸健康的意識，而非遮遮掩掩。Keep It Real Online建議，家長應選擇合適時候與子女談性，聆聽子女的疑惑與意見，及耐心解釋。子女若曾觀看成人影片，需告知他們此類影視作品並不反映現實，更需強調尊重與同意（consent）的重要之處。

性教育缺失，可對青少年的一生帶來傷害。與其羞於啟齒，教育者及家長皆應協助他們培養正確的性意識，而非將此重責交予網絡世界。

▲ 網上錯誤及不良信息甚多，家長應及早為子女灌輸正確性知識。（資料圖片）