3大良兆 見國安立法利港政經

回顧東西方政治經濟學的歷史，中國自秦以降、歐洲自中古時代後期以來，「政局穩定有利經濟發展」一直是人類基本常識。正所謂「和氣生財」，中國由漢初「與民休息」到清朝康雍乾盛世，每次國內政局穩定，都帶來國民經濟的爆炸性快速發展。

康雍乾盛世 與民休息和氣生財

中古時代的歐洲人則較多喊打喊殺，較早有記載主張「和氣生財」概念的國家是波蘭。公元1572年（即明朝張居正改革初期），波蘭-立陶宛聯邦的但澤自由市，在聯邦的第一屆波蘭國王競選活動中，與中央政府出現意見分歧：中古時代，歐洲諸侯多好勇鬥狠的原因，是當時歐洲的大小邦國多以農業為主，當生產技術未有大改革前，在老派的歐洲人眼中，宏觀的「國家強大」和個人的「事業成功」均是以軍事擴張、奪取農業耕種用地來表現。

但當年的但澤自由市（當時波蘭實行「一口通商」，但澤港口有類似「特別行政區」的特殊法定地位）主張找一個德國（神聖羅馬帝國）人來波蘭擔任國家元首，原因就是希望這樣能帶來波蘭與其鄰國之間，政治上可持續的和平穩定。

不同於鷹派好戰諸侯的是，但澤商人率先提倡「和氣生財」的概念。他們認為此舉有助確保波蘭與其他邦國貿易的繁榮穩定，不會貿然因無端爆發的戰爭，招惹封鎖制裁，擾亂經濟，「貨出得去錢進得來，波蘭發大財」。但當年「和氣生財」的概念未能說服到國內其他派系支持，最後還令到中央政府與但澤大打出手。內戰結束數年後，自由市恢復了原有的「高度自治」，但「和氣生財」的治國新思想卻不了了之。

「營商和平論」 穩經濟減衝突

政治學裏有「營商和平論」（trade theory of peace），如果國與國之間能夠恢復長遠穩定的經濟依靠和利益，相信那兩國之間出現矛盾及政治衝突的機會也會大大減少。比方說，中國與歐盟現時的聯繫在中美貿易戰下，不減反升，正是印證了這世界上三大經濟體中之二的相輔相成。

較為香港人所熟悉的另一個西方思潮，要數到1776年阿當史密斯的《國富論》。亞當史密斯的自由主義國際政治經濟學學說，成形於東印度公司橫掃印太、美國殖民地獨立戰爭爆發的時代。簡單點說，他也是主張「和氣生財」，鼓勵多以市場貿易、少以武力干預別國內政，政治上相對和平穩定的方式，去完成開發世界各地工業資源的發展工作。《國富論》直接影響及後香港開埠，以至今日全球化經濟的運作方式。

五月底全國人大常委會委員長栗戰書在工作報告中，亦點出了以下問題：因香港存在經濟和社會上的深層次矛盾，所以「港區國安法」的立法更有迫切性，以其盡快製造出穩定的政治局面，然後中央和特區政府才能有效展開「深層次改革」。

資金最誠實 國安法鞏港金融地位

具體來說，「國安法」有助於嚴懲及警戒有意在香港煽動暴力示威行動，增加「全市攬炒」機會主義者的資金成本，也同時向外資確保，去年人心惶惶、火燒大街的血腥場面不會在香港再度出現。原因很簡單：反對派需要也將會意會到，在一個國際金融中心裏面鼓吹「暴力抗爭」，是有後果的。

民心穩定，則民治安康。這正是貞觀之治唐太宗亂世用重典鞏固民心，導致商機處處的原意。

有見於社會對「港區國安法」的關注，金管局早發表聲明，重申香港聯繫滙率和資金的自由進出不受影響。而市場走勢亦不騙人：自「港區國安法」宣布立法以來，恒生指數由即日急跌5.6%後持續反彈，由5月22日的低位(22930)，累升至6月10日收市(25049)逾二千點。估計當中的升勢，只得約10%來自「國家隊」「北水」，其餘的絕大多數升幅，皆來自百分之百自由流通的國際資本。

由此可反映國際市場認為「港區國安法」對於香港政局穩定和長遠經濟發展有積極作用，而且不只是簽名表態，而是用真錢購買。

MSCI關鍵時刻 棄星取港

此外，人大通過定立「港區國安法」決議前夕，摩根士丹利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International, MSCI）毅然宣布放棄已紮根十多年的新加坡，與港交所旗下的香港期交所簽訂協議，授權使用MSCI亞洲及新興市場股票指數，推出37檔期貨及期權合約，包括MSCI中國自由指數、MSCI台灣指數、MSCI印度指數等等。同日，新加坡交易所（SGX）股價暴跌11.6%，而香港因擔心「港區國安法」會導致的「外資撤離」卻只是都市傳說，至今從未發生。

立會首現 跨派系協同決議

在香港本地層面，「港區國安法」決議通過數天後，亦馬上已出現第一個政局「正常化」現象。6月2日，由建制派自由黨「拉布」反對，食衞局單方面提出，本質上無政治爭議，卻在無必要地激起沉默大多數反抗的電子煙/加熱煙「全面禁止」修訂，獲民主派人民力量陳志全等人贊成下，出現自「反送中」以來首次跨派系協同決議，兩派一同終止了《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》委員會的運作。希望這種現象能持續下去，為等待政治糾紛早日結束，可以吃得溫飽的普羅百姓，帶來一點希望。

這三件看似毫無關係的事，也許並不足以確立「國安法」的前因後果，因為因果關係（causation）並不等同相關性。但是從頭兩件事上，起碼能看出，外國資金對香港的興趣，並沒有隨着「國安法」的利淡消息而消失。部分反對勢力大力吹捧的「支爆攬炒論」，似乎並沒有任何迹象將會出現，反映出他們對國際市場的錯判形勢。

其實，香港的外滙交易量，在過去數年看似紛擾抑鬱的歲月裏，仍在穩步上升。由2016至2019年，香港已經悄然成為亞太區的外滙交易中心。根據國際結算銀行數據，在2019年4月，港幣的每日平均市場交易量全球佔比相比2016年升了一倍，已拋離韓圜（2%），近乎新加坡元的兩倍（1.8%），緊隨人民幣其後。

中央連環拳 國際市場投信心票

作為世界上最大的人民幣離岸中心，中資公司首選融資地點之一，香港的地理經濟優勢，豈能被所謂的「法制獨立」簡單概括？可況「國安法」針對的是顛覆政權的刑法，而非與金融行業息息相關的上市及集資法，所以反對派將法例標榜為「法治已死」，未免顯得狐假虎威，只是為了九月選舉塑造假象，推高選票。

MSCI於關鍵時刻，即人大表決「港區國安法」立法決議前一日，才宣布脫離新交所來港。須知道，冰封三日並非一日之寒。中央對香港在四月下旬及五月初的「連環出拳」早已展示了中央對香港收窄「底綫」，將底綫「抓緊」的決心。所以MSCI仍然「迎難而上」固之然不是純屬巧合，而是經深思熟慮。他們趕在人大表決前公布決定，更白紙黑字表示香港能在「未來數十年作為世界主要金融中心」的信心。

為甚麼外國人不用再等兩會結束後，「睇定啲」才宣布決定，而是要搶先在人大決議前一日公布此一重要信息？為甚麼外國人不在此時撤資，宣布擱置計劃？正正就是因為他們要代表國際市場，對「港區國安法」投以信任的一票。

▲ 國際市場認為立法對港政局穩定和長遠經濟發展有積極作用，而且不只是簽名表態，而是用真錢購買。（資料圖片）