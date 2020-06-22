派錢登記高效 官商乘勢谷消費

政府1萬元現金發放計劃昨進行登記，大部分市民採取電子登記，冀能盡早收到錢。這次登記運作暢順快捷，跟港府與銀行事前做好協調安排，當局宜借鑑這次經驗，續與商界合作，透過科技推動智慧城市，並營造促消費氣氛，來提振經濟。

力推電子登記 增效率減行政費

多家銀行和郵政局昨天特別開門，安排人手收表，也有逾200萬人選擇透過電子渠道登記，以便能在7月8日收到錢。

今次派錢的登記流程，比去年向合資格人士派4,000元快捷簡單，毋須一定要填表，可透過手機或網上輸入幾項個人資料便完成登記。港府明顯是汲取過往派錢甩漏多、行政成本高昂的教訓，今次與21間銀行達成協議，在電腦系統和其他方面作配合，務求讓整個流程運作順暢、便民和提升行政效率，令原先預留10億元的行政成本大減一半。

這次經驗有利推動智慧城市的發展。市民為了能第一時間收錢，最近紛紛開設網上銀行，透過今次登記體驗到有關服務的便捷，可望繼續使用相關服務。港府亦可將收集得來的市民資料，在市民選擇同意的情況下，儲存起來；一旦今後有需要再派錢，市民毋須、或者更便捷登記便可迅速收到。

此外，港府和銀行及商界有機結合，為促消費營造有利氛圍。財政司司長陳茂波早前與飲食界會晤，業界願意配合在7至8月間晚市提供7折和8折優惠，並籌備推出跨平台優惠，消費到某金額賺取的積分可換本地團旅遊。商場亦推出消費滿某金額可換取消費券，務求讓市民覺得抵食抵買，收到的1萬元可當1.5萬元使，從而釋放消費力，起提振經濟作用。

恐民積穀防饑 鼓動消費成挑戰

惟本港經濟陷入深度衰退，首季GDP下跌8.9%，最新失業率升至5.9%。面對經濟前景不明朗，相信市民會把到手的一部分錢儲起來，如何鼓動市民積極消費是項挑戰。

商界已積極推優惠吸客，但要令消費氣氛持續，政府宜再認真考慮全民派消費券。因消費券不具儲蓄功能，無法兌換成現金，且須在期限內使用，逾期作廢。只要市民肯使用消費券，有望增加食肆零售生意額，店主樂意維持人手，甚至增聘臨時員工，遏止失業持續上升的勢頭。

政府內部曾考慮外地派發消費券的經驗，因涉及的工序、人力及安排較複雜，似乎效果未必很理想。但考慮到目前失業人數嚴重，經濟回復正軌，相信還有一段相當時間，兼且其他地方最新經驗顯示，消費券效果有所改善，政府應可再加研究。

港府可參考內地的經驗，將消費券分成餐飲、購物、文娛、旅遊多種類別，以電子形式發放，既可令各行業雨露均沾，亦可減低行政成本。以中山市為例，4月派發3,000萬元人民幣消費券，截至6月9日向市政府兌付資金1,475萬元，拉動1.23億元，總拉動效應8.3倍。

港府今次用新思維處理派錢安排，在當前刺激經濟沒良方妙藥，可借鑑今次經驗與商界加強合作，推動全民消費，讓大家都受惠，才有利經濟復甦。

責任編輯：楊雨