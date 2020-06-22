港區國安法訂明，港人參選或就任公職，要依法簽署文件確認，或宣誓擁護基本法，效忠香港特區。原來「公職人員」的範圍十分廣泛，公務員、甚至一些公共機構人員，都包括在內。

政制事務局（2007年改稱為政制及內地

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