公職人員須宣誓效忠 涵蓋公務員 倘反港區國安法 參選人恐被DQ 政治版 2020/06/22 分享： 港區國安法訂明，港人參選或就任公職，要依法簽署文件確認，或宣誓擁護基本法，效忠香港特區。原來「公職人員」的範圍十分廣泛，公務員、甚至一些公共機構人員，都包括在內。 政制事務局（2007年改稱為政制及內地 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 參加示威遊行 會否被「秋後算帳」？ 今日 參加示威遊行 會否被「秋後算帳」？ 人大月底或表決 譚耀宗：視條件是否成熟 今日 人大月底或表決 譚耀宗：視條件是否成熟 最新專欄文章 更多 港區國安法「現真身」 內容更辣 2020/06/19 港區國安法「現真身」 內容更辣 攬炒反國安法或DQ 選舉主任操刀 2020/06/18 攬炒反國安法或DQ 選舉主任操刀 揭港府限聚令大鬆綁 背後考量 2020/06/17 揭港府限聚令大鬆綁 背後考量 國安法做「鑲鋼牙老虎」 或7月初通過 2020/06/16 國安法做「鑲鋼牙老虎」 或7月初通過 限聚令大鬆綁 8人寬至數十人？ 2020/06/15 限聚令大鬆綁 8人寬至數十人？ 傅流螢 香港 立法會 選舉 一國兩制 港區國安法 基本法 立法會選舉 聶德權 政制及內地事務局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入