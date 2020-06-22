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賽馬會招募見習學員 見習騎師周俊樂嶄露頭角

行政人員版 04:00 2020/06/22

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香港賽馬會嘅「賽事見習學員」計劃，一向係有志加入賽馬行業年輕人入行嘅好機會。黛安知道，5年前加入該計劃嘅見習騎師周俊樂，現時唔單止取得5勝頭馬嘅佳績，佢喺入讀見習騎師學校期間，仲發掘到音樂才華，同時成為填詞人，其中馬浚偉主唱嘅《以後黃昏》，就係出自佢手筆！

現年20歲嘅周俊樂（Jerry）自細鍾意踢波，14歲因好奇而學習馬術，讀完中三，喺家人建議下投考馬會賽事見習學員，在通過體能及策騎測試後，於2015年9月入讀見習騎師學校修讀賽馬證書課程。

Jerry話，入學後立志要成為騎師，但最初體重超標，策騎表現亦未符理想。「當我準備放棄時，舍監教我彈結他，仲叫我嘗試填詞，我填咗一首叫《夢想》嘅歌，過程中我諗通咗一啲道理，『不要讓將來的自己後悔』，所以下定決心向成為騎師嘅夢想出發。」

填詞令Jerry學會釋放壓力，佢完成在港3年多訓練課程後，去年被送往南澳洲深造。今年5月9日首次在港上陣，初次在沙田馬場策騎即贏咗兩場頭馬！Jerry話，短期目標係提升騎功，長遠目標係升格為騎師。見習騎師學校校長陳念慈就話Jerry目標清晰，性格堅毅，相信佢會成功圓夢。

黛安知道，賽事見習學員除咗有機會成為騎師外，也可以在其他賽馬工作崗位盡展所長，新一屆賽事見習學員計劃今起開始接受報名，各位有興趣嘅年輕人，快啲上馬會「賽馬培訓發展委員會」網站www.hkjc.com/rdb填寫申請表格，即時網上遞交申請啦。

本文轉載自《晴報

周俊樂周日在沙田馬場再次勝出兩場賽事。

Jerry以筆名JC寫下不少勵志作品，包括賽事見習學員招募歌曲《夢想》，及藝人馬浚偉主唱的《以後黃昏》等。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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