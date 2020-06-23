常州小五學生跳樓事件，令很多家長朋友都極為不快，大家也像提高了警惕，近來特別關心起孩子的情緒及作文功課。

但隨着愈來愈多調查結果流出，看到的反而是一個更黑暗悲哀的教育界問題。當然，眾說紛紜，小學生抵不住壓力尋短見，這表面看似是現今孩子太脆弱的問題，但再細看，造就悲劇的原因似乎更值得關注。

將事件回帶，是學生作文課的文章被作文老師劣評，輿論的焦點是她的評語：要發放正能量。學生被兩次頒令重寫。下課後，孩子就立即跳樓自殺。

對這種作文課的文章作業，連語氣和情緒都要管，當然是這教育系統一大特色，所謂的作文也需政治與情緒正確，但事件的後續及重組的原因更讓人心寒。

後着是，在家長和該老師微信群中，家長要被迫表態，個個對老師點讚。上作文課當時到底發生了甚麼事呢？校方調查說並沒有掌摑或其他暴力虐罵，之後才有指證說，去年曾有過課堂上的掌摑。其他學生和校方的證言，在第一次披露的口供中，都被和諧統一掉？我的家長朋友也透露，家長老師微信群是個恐怖地帶，家長間要比拼、要站隊，不敢吐真言。

這教育系統更像是個共謀，悲劇的核心大家心中有數但不能說破。老師在正規課餘開補習班，收費教自己班上的學生，如果學生不參加，將有後果要承受。綜合各消息，正是遇事學生這不參加補習班（事實上，她是參加了不是這涉案老師開的班）的行為，引來該老師的差別對待，以至精神虐待及針對無疑。

問題是，這種課外班、收紅包的行為，是內地教育界極普遍現象。而且，這系統中，看來小小一個教師，都像對學生未來擁有生殺大權一樣，是多麼荒謬的事。