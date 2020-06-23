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小心荔枝食肥你

副刊版 2020/06/23

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香港絕對是一個美食天堂，就算未能出行，仍能品嘗世界各地的美食。這天，太掛念泰國，決定拜訪在尖沙咀的水門雞店，我柯打了一客船麵，Bonnie選了海南雞飯，我提醒她：「要轉白飯啊！」

她乖乖地對店員說：「麻煩油飯轉白飯。」

侍應說：「對不起，我們只有油飯。」Bonnie暗笑，我瞪着她。

午飯後，她說：「我想吃糯米糍！」

「剛剛才吃過午飯！你知道否，糯米糍不是你想像中健康，搓皮的過程，有機會加了菜油、椰漿、牛奶及大量糖，才能令糯米皮煙煙韌韌……」我心中有火，對着她咆哮，但話還未說完，她就打斷我的話：「我想吃的並非你說的那種糯米糍，是糯米糍荔枝！」

我糾正她：「那麼，你該說想吃荔枝，不是糯米糍！」

Bonnie反駁：「不一樣的，我不是每款荔枝也吃，只吃糯米糍，皮薄肉厚才抵食。荔枝是水果類，減肥該可吃吧！」

「當然可以，一粒荔枝約有六點四卡，每日大約吃十八粒可以了。」我答道。

Bonnie瞪大眼：「十八粒？只是水果，也有上限嗎？」

「當然！攝取過多果糖，同樣也會轉化成脂肪，儲存體內。」我提醒她。

她說：「但二十元一磅，四十元三磅，沒理由買一磅吧！」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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