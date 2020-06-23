荷蘭藝術家黃鴨之父Hofman新作 鹿特丹街頭16公尺狐狸出沒注意

荷蘭向來是設計大國，藝術妙思源源無盡。荷蘭藝術家Florentijn Hofman曾帶着大型「黃色小鴨」周遊列國，世界各地也有它的足迹。其今年的新作「Bospolder Fox」，是一隻叼着粉紅色塑膠

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