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荷蘭藝術家黃鴨之父Hofman新作 鹿特丹街頭16公尺狐狸出沒注意

副刊版 2020/06/23

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荷蘭向來是設計大國，藝術妙思源源無盡。荷蘭藝術家Florentijn Hofman曾帶着大型「黃色小鴨」周遊列國，世界各地也有它的足迹。其今年的新作「Bospolder Fox」，是一隻叼着粉紅色塑膠

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欄名 : 旅事通

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