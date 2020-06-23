擱置空置稅 樓市「撤辣」迫在眉睫

自政府前年提出設立空置稅，社會和業界一直對此存在爭議。

顧慮到本港社會事件、環球疫情沒有得到解決及政治環境的不確定性，經濟波動風險增加，政府應馬上將空置稅全面擱置，將資源及精神放在重整本港經濟、更是時候立即把現時的所有樓市「辣招」全面取消。

社運+疫情 應聚焦經濟復甦

就算政府有其他政治考慮已不敢全面「撤辣」，局部「撤辣」對本港經濟復甦亦是迫在眉睫的事情。

立法會的法案委員會開始審議徵收一手樓空置稅的修訂條例草案，細閱過條例草案的文本，政府的立法理據是建基於2018年差餉物業估價署的數據，有約九千個空置單位；本人已多次公開批評此種計算方法完全是存在誤導。

首先，這九千個單位是包括拿到滿意紙，但是內籠裝修尚未完成，還沒有達到交樓標準的程度，不符合入住的狀態；此外，這數字亦包含了大量的服務式住宅等因素。

加上這兩年間，香港先後經歷了歷來最大型的社會運動打擊，加上疫情還沒有見頂，環球經濟存在不確定性，經濟活動大受打擊，去年的私人住宅落成量已大跌三成半，對樓市後續影響更是難料。

非住宅下行 遏炒風本末倒置

此一時彼一時，政府在這時候強推空置稅，非但失去本身立法之原意，更是阻礙香港經濟復甦及穩定民生，對香港只有百害而無一利。

至於「撤辣」一事，更是刻不容緩。近來的商業活動受社會氣氛及經濟影響已幾乎停頓，各行各業深受打擊。政府既然理解營商環境困難，並已經向多個行業及工商界發放多項紓困措施，為何政府硬不能放寬所有「辣招」而激活經濟及投資氣氛？就算政府因政治原因而不敢全面「撤辣」，那也應該馬上撤銷所有非住宅雙重印花稅。

根據中原（工商舖）數據顯示，截至四月底，工商舖只錄得170多宗買賣個案，比前一個月下跌23%，比去年同期更大跌近八成；而工廈市場的買賣宗數亦按月下跌約五成。

政府為遏制炒風，在2013年首度就工商舖買賣徵收雙倍印花稅。

以上數據證明，非住宅已經在下行軌道，與政府當初「加辣」為了「遏制炒風」的目的已經不再存在，現在繼續執行更是本末倒置。非住宅的「辣招」存在已經變得毫無意義，甚至對挽救香港經濟沒半點作用。

勿後知後覺 與民同行度時艱

放眼世界，新加坡早就因應疫情帶來的衝擊，提出一系列「減辣」措施，包括放寬額外買家印花稅的條件，同時延長發展商向買家作出銷售的期限，以實際行動回應訴求，為求與社會共同度過經濟寒冬。

香港面對多重夾擊，若政府依然死守樓市「辣招」而毫不放寬，將完全無助經濟救急之餘，更會導致更多公司面臨倒閉危機，加劇香港經濟步向衰退步伐。

在現今複雜及嚴峻的環球政治及經濟環境下，香港政府不能夠再如以往般後知後覺去處事，「船頭驚鬼船尾驚賊」。

反之，應該願意承擔，果斷出手，局部「撤辣」，甚至立刻擱置開徵空置稅立法程序（既然政府心裏也明白沒可能在今屆立法會會期結束前立法，就不要再浪費議會時間、浪費納稅人的稅金），做到真正與民同行，與社會及大眾市民共度時艱。

▲ 顧慮到本港社會事件、環球疫情沒有得到解決及政治環境的不確定性，政府應將空置稅全面擱置，將資源及精神放在重整本港經濟。（資料圖片）