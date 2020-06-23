美僱主放寬職場規定 迎合年輕一代員工 行政人員版 2020/06/23 分享： 時移世易，現時年輕一代打工仔大多數追求工作與生活平衡，新興的彈性自主工作如Freelancer、KOL、Blogger，甚至是Slash等在職場中湧現。那麼，作為傳統公司應該如何塑造一個自由氛圍的環境 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 管理層來自不同種族 美研究：利增生產力 2020/06/22 管理層來自不同種族 美研究：利增生產力 TikTok母企搜尋量增 膺美IT人才跳槽熱門 2020/06/19 TikTok母企搜尋量增 膺美IT人才跳槽熱門 紀念美國6月節 多間企業「加假」1天 2020/06/18 紀念美國6月節 多間企業「加假」1天 美網站邀虛擬旅遊 回答問題獲現金獎 2020/06/17 美網站邀虛擬旅遊 回答問題獲現金獎 叙福樓「神秘試食員」 工作時間內容任定 2020/06/16 叙福樓「神秘試食員」 工作時間內容任定 美國 政治 人力資源 Blogger SLASH Freelance 商業 勞工權益 行政管理 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入