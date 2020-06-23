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美僱主放寬職場規定 迎合年輕一代員工

行政人員版 2020/06/23

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時移世易，現時年輕一代打工仔大多數追求工作與生活平衡，新興的彈性自主工作如Freelancer、KOL、Blogger，甚至是Slash等在職場中湧現。那麼，作為傳統公司應該如何塑造一個自由氛圍的環境

...

欄名 : Good Job Insight

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