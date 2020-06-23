飲食失調者 社媒力量可助改善？

英國有慈善團體指出，抖音海外版有推送鼓吹厭食及暴食的短片之嫌，恐加劇青少年飲食失調。然而，社媒力量若發揮得當，其實有助飲食失調患者走向健康。

社媒用戶患飲食失調 高逾3倍

專注飲食失調問題的團體Beat近日表示，抖音海外版雖承諾致力確保用戶安全，並鼓勵用戶舉報有害內容，但仍發現其鼓吹厭食（pro-ana）及鼓吹暴食（pro-mia）的不健康減重短片，推送至用戶主頁上，促請抖音動用真人審查平台及移除有害內容。

疫情期間更多人或瀏覽社媒打發時間，若本身患有飲食失調或有此方面的傾向，更應學會自保（見表）。社媒更有責任保護用戶，抖音已表示有意與各地關注飲食失調的慈善組織合作，監管平台內容。

有關團體接收的個案當中，有飲食失調患者不慎陷入平台上的減重內容，以致個人形象盡毁，甚至有人花大筆錢購買自己用不着的健身計劃。

社交媒體與飲食失調有密切關係，美國哈佛大學學者去年在《飲食失調期刊（Journal of Eating Disorders）》上發表研究，指社媒用戶患飲食失調的機率，比一般人高2.7至16.2倍，女性的機率更可高達26.9%，伴隨催吐、絕食、服用減肥藥等不健康的行為。

網上充斥不健康的減重資訊，部分更鼓吹將扣喉催吐、極端節食等行為化作一種生活方式，以保持理想身形。這種網絡次文化源自暗網，近年開始出現於各大社交平台，但Beat強調發放這類資訊的人並非一定有心害人，因為他們本身也可能是飲食失調患者，對自己的狀況有複雜心態，明知不健康仍要堅持。

據香港進食失調康復會數據顯示，在2016至2017年間錄得84宗求助個案，2017至2018年度更錄得127宗，增幅約51.2%。

該組織上月更表示，新冠肺炎疫情爆發後，各大社媒包括Facebook及Instagram出現大量居家健身短片及煮食相片等、及抱怨變胖等帖文，這類內容可勾起飲食失調患者對肥胖的恐懼及焦慮。

加強監管有害內容 社媒有責

Instagram上亦有飲食失調患者分享自己康復的旅程，只需輸入關鍵字例如「eatingdisorderrecovery」（飲食失調康復），便可搜尋到為其他患者打氣的帖文。

進食失調康復會強調，社媒是把雙刃劍，不少有進食失調的人士都會透過社媒互相鼓勵接納自己、及交流正面信息。若自己或身邊人有需要，在疫情期間足不出戶，亦可透過社媒直接向有關機構求助。

▲ 飲食失調患者倘善用社媒力量，或有助改善情況。（資料圖片）