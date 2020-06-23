養和也申補貼 各業須調整業務自救

新冠肺炎疫情對本港甚麼行業打擊最大？原來不止旅遊零售業，還有私家醫院。港府保就業計劃獲資助金額最多的竟是養和醫院，凸顯倚賴內地客的產業鏈備受衝擊，相關行業須因應情況調整業務度難關。

內地客源大減 宜減收費吸港人

港府昨天公布領取工資補貼名單、工資補貼金額及承諾受薪人數，令人最感意外的是申請補貼最多的竟是有「富豪醫院」稱號的養和醫療集團，為3,238名僱員領取約8,594萬元。

養和解釋，疫情令醫院業務大受影響，其中門診大跌50%，住院數字下跌25%。據養和醫生透露，疫下內地客幾乎止步，進行體檢和注射九價HPV疫苗的內地客大減，醫院收入亦勁跌。為免裁員，院方才申請保就業計劃資助，而為了減省開支，亦關閉部分病房和要求護士放無薪假，今年停發花紅，而高層管理人員會減薪10%。

私家醫院近年力吸內地客，令港人到私院求診，經常發現人龍處處，住院更需排期。疫情爆發後，私院要維持營運，須檢討並調整業務，想方設法吸引一些到東南亞醫療旅遊的港人光顧。本港醫療水平高，但收費卻比東南亞醫院昂貴，若收費能調整到合理水平，甚或推優惠套餐，可望招徠本地客。

港府亦應趁今次契機，要求私院接收部分公院的病人，既可減輕公院負荷，尤其疫情期間有不少病症要推遲診治，同時亦可讓私院履行部分社會責任，不應有事就找政府救助，沒事便埋首吸客賺錢。

受疫情衝擊的當然不止私院，還包括首當其衝的航空旅遊業。全球疫情持續爆發，單日新增確診逾18.3萬宗再創新高，各地何時解封關口仍是未知之數。連疫情受控的澳門都不感樂觀，估計最快要到2023年才能回復到疫前旅遊規模，意味航空旅遊業苦日子仍未見曙光。

航空生態改變 各地緩機場擴建

世界多地因應疫情改變航空業生態，需重新檢視擴建機場計劃，因從沒想過機場可以停擺，之前估算客運每年不斷增加的情況不復再，反需作出調整。例如新加坡暫緩興建第五客運大樓，倫敦希思路機場三跑落成日期也押後到2030年。香港三跑填海工程則仍然繼續，力爭2022年投入運作，希望屆時航空業已復甦。

此外，疫情也影響到留學計劃。有機構估算，英國新學年的國際生數目會大減23.2萬人，意味面臨損失24.7億鎊（約237.7億港元），而澳洲大學在2024年前損失180億澳元（961億港元）。香港前年有1.8萬名非本地大學生，當中內地生佔68%，內地生若因疫情不來港升學，對本港大學財政影響有限，因本港大專是政府資助，但卻會影響本港吸納人才機會。

疫情短時間難以消退，與遊客相關的產業鏈無疑最受影響，業界須調整業務自救，不能只向政府伸手。

責任編輯：黃鑠安