善用滙豐Reward+管理信用卡積分 靈活享用優惠兼精明消費

近日疫情稍見放緩，政府的防疫措施也逐步放寬，但大家也不能鬆懈，必須繼續保持防疫意識，然後才逐步恢復各種消費活動，以至開始新的旅遊計劃，做個負責任的消費者。

消費方面，為了刺激市民的消費意慾，很多商店紛紛推出不同種類的折扣與優惠，大家可先做好資料搜集，搜尋及兌換喜愛商店之優惠。至於港人最愛的旅行計劃，雖然短期內未可成行，但趁早兌換飛行里數，等到疫情散退，就可以快人一步去到心水地方，享受最舒暢的旅遊真樂趣。

輕鬆換領消費優惠

只不過，商店優惠眾多，不想上網搜尋優惠或兌換飛行里數，有沒有好方法可以輕輕鬆鬆就換到心水優惠和飛行里數呢？

其實香港年輕一族已習慣使用手機Apps處理各種大小事務如理財、消費、旅行等，而滙豐Reward+則是專為香港滙豐信用卡客戶而設的應用程式，透過貼心功能及簡易操作，讓客戶除了管理各項信用卡交易外，更可隨時隨地搜尋瀏覽一系列的最紅優惠，靈活運用「獎賞錢」挑選最合適的消費及兌換優惠。

滙豐Reward+還會不時推出新功能，提升客戶體驗。例如早前就新增了e-Shop和兌換飛行里數功能。

想兌換優惠或選購禮品的用戶，可透過滙豐Reward+的e-Shop尋找心頭好。內有不同種類的現金券可供兌換，還有各式各樣精選禮品可供換購，指定禮品更設有優惠。用戶可單憑「獎賞錢」換購，亦可以信用卡合併付款，靈活自助。由即日起至2020年7月5日，換購禮品更可享低至5折優惠，先到先得，換完即止。

了解滙豐Reward+ eShop：https://bit.ly/2CuKM33

換定飛行里數準備再出發

至於正為日後旅行做準備的客戶，亦可透過滙豐Reward+兌換「亞洲萬里通」里數，即時入賬，由2020年5月18日起，換里數更豁免HK$300年費。

了解滙豐Reward+兌換飛行里數：https://bit.ly/3hTD178

除以上兩項新功能之外，客戶還可透過滙豐Reward+以「獎賞錢」繳付任何商戶交易及賬單，又可隨時將「獎賞錢」轉給親友，提升「獎賞錢」運用的自由度，將理財、購物與消費合而為一，成為精明消費者。

了解其他滙豐Reward+功能：https://bit.ly/3emdl0w

須受有關條款及細則約束。借定唔借？還得到先好借！

(資料由客戶提供)