看《三國演義》劇集，其中一幕劉備硬着頭皮應曹操邀請共桌，劉深知對方欲測試其底蘊，故裝作膽怯懦弱示於人前，藉打雷時扮作手震跌下木筷，曹氏因而誤判劉氏性格怯弱，劉備才得以避過一劫。以上故事孰真孰假，已無從印證。現實中，確有些病人迫不得已拿不穩筷子，進餐時只好改用叉匙，顯得有些不習慣。

主人翁鄭伯（化名）由於右手掌肌肉痿縮，不能正常使用筷子用餐，多年的用餐習慣需因此改變，顯得十分懊惱。原來鄭伯多年來一直患有前臂痠痛，但自己及家人不以為意，以為只是一般的肌肉勞損，並自行搽藥油按摩了事，誰知近年痠痛加劇，手指無力甚至不能揸穩筷子，才只好認真面對。

鄭伯經初步診療後，認為是頸椎退化壓迫神經根導致麻痺及肌肉無力。但經過幾個星期的頸椎治療，鄭伯情況依舊，莫非另有隱患？

後來醫生進一步跟進病況，安排神經傳導測試檢查，確定了神經受壓的真正位置。例如上述鄭伯的手指無力情況是由於尺神經受壓所致，而尺神經起始頸椎兩旁，穿過胸廓，途經鎖骨肋骨間隙，再穿過手肘內側骨縫隙，經手腕豆骨旁，才連接手指外展內收肌，而沿途之處皆可發生神經綫受壓病變。

經檢查後，鄭先生才驚覺多年前臂內側經常痠痛，原因殊不知是因前臂向外變形，長期拉扯手臂內側的尺神經綫，導致神經發炎，肌肉因此失去神經綫聯繫故萎縮殘廢。

鄭伯往後的治療針對紓緩神經綫受壓，以拔罐鬆弛周遭軟組織，並接受手肘局部針灸，期望能減少神經綫周遭的慢性炎症。而且，運動亦循序漸進作肌力訓練。其實臨床神經受壓原因繁多，長者並不一定由於脊椎關節退化致神經綫疾病，有時亦可因四肢關節變形、牽拉或壓迫神經致病。所以病因因人而異，查明原因，針對治療，病向淺中醫。

▲ 握筷子無力（作者提供）