最近國內城規發展，不談二、三綫城市，改談新一綫。大約就是比二綫更好，立心要成為真一綫城市的準一綫吧。有哪些？

2020年的新名單有十五個，包括成都、重慶、杭州、武漢、西安、天津、蘇州、南京、鄭州、長沙、東莞、瀋陽、青島、合肥、佛山（排名愈前愈近一綫指標）。當中很多廣東朋友對東莞和佛山能上榜，相當自豪。這樣，加上廣州、深圳兩個已是一綫城市，廣東省是最多一綫的省份了。

佛山近三年升呢最快，大數據顯示，它是吸引外來工作人員最強的新進城市，反映了新的機會和投資方向。

而近來更多談論的是東莞，自從幾年前掃黃打黑，又有些撤廠潮之後，東莞這座城好像消聲了一陣。過往，在廣州工作生活的朋友，有些確實一到周五就南下尋歡，那時戲稱「周五夜D＆G」。

可能是地方政策有推動，這座城積極搞形象改造來洗底。上周就開播了一個《尋味東莞》的紀錄片，專攻東莞的美食，譬如瀨粉、燒鵝、煲仔飯、荔枝、糖不甩、林旁糭等。

老實說，近來這類民間尋味形式的美食紀錄片，拍得太多了，不是說食物沒有道地特色，但手法太相似，旁白囉唆，剪輯和用鏡頭一個套路（一定要微距拍熱騰騰食物，航拍來顯示食材和大地的關係之類），已開始有對於美食紀錄片的審美疲勞。

提到東莞，最好奇的其實是當中的「億元村」特別多，有共23條村，年收入過億人民幣。首位的潢涌，去年是超5億，所以見到市容和公共設施相當高級標準。

以致人們常說，在東莞，迎面而來的大叔，可能都是億元村村民，真正藏富於民的城市。早期當然是受惠改革開放後的設廠潮，資金湧入，大興發展。現在外資縮減，補上的是從一綫城市流向，以及本身積存的後發力量和資本。