我們都信奉了「效率」這套思維很久，幾乎以為成也效率、敗也效率。講求效率並沒有錯，但人的心理機制複雜，例如顧客滿意度下降，可能根本不涉及顧客對效率有意見。所以若一遇上問題，管理層唯一能想到的，是一味提升效率，甚至搞到投放的資源和成效不成正比，那就是問題了。

舉例：若Uber想增加乘客滿意度，應如何做？迷戀效率的人，很自然就會想到，得要想法子提升司機接載乘客的效率。用過Uber服務的人都知，司機十分鐘抑或八分鐘後到，分別其實不太大，關鍵在於顧客等車的過程和心情。於是Uber創辦人投放資源來增加Uber地圖的功能，好讓正在等車的顧客，在手機實時看着司機正駛到何處、跟自己候車的地點還距離多少時間。創辦人沒有提升效率，乘客也沒有減少等車的時間，卻能讓乘客等車的焦急心情大降九成。因為看着司機在地圖慢慢駛近的影像，就產生了一份確定性。很多情境，人所需要的是一份教人安心的確定性，而不是超級快效率。

加州大學戴維斯分校的傳播學教授Charles Berger，提出Uncertainty Reduction Theory（不確定性降低理論），說明人性之一，就是最不喜歡那種不能掌握和不確定的感覺。因此，人的行為往往就是意圖減少生命中的不確定性。了解到這種人性特質，就會明白到要解決顧客／目標群眾／市民的憂慮，有時未必需要從提升效率着手。

再舉一例，韓國在交通燈上放了距離綠燈（即可行車）還有多少秒的顯示，好讓在紅燈前停車的司機知道還要等多久就可以開車。其實，等紅燈轉綠燈的時間沒變，但單單加上這個小小的顯示器，就已經大大減少十字路口的事故。若套用不確定性降低理論去解釋，就順理成章不過—因為看着顯示器，司機多了份確定性和掌握感，心情減少了焦慮和煩躁，在路上駕駛自然也安全一點。

一個城市若凡事只盲目追求極速效率，只令城中的人更不安浮躁。在動盪世代，一份令人安心的確定性、安全感和掌握感，或更能解決問題。