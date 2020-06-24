中國防印歐聯美圍堵 須險中求生

今年來世局風雲多變黑天鵝頻出，最近幾個突變，更給中國帶來了新挑戰，中央必須及早制定應對策略，否則將陷於被動。

博爾頓新書爆料 中國有「麻煩」

首先是美國內政又有「拍案驚奇」：被炒前美國國安顧問博爾頓的新書爆出勁料，指特朗普去年6月與習近平會面時，懇請習多購農產品助他競選連任，並對中國的人權問題視而不見。這乃繼特朗普要求外國助選的「通俄門」及「通烏門」後，再出「通中門」。

民主黨議長佩洛西趁機發難，說會研究票傳博爾頓到國會作證。此外，又出現了罕有的超級反華鷹派內訌：蓬佩奧及貿易顧問納瓦羅等均攻擊博爾頓，力護特朗普。

中國貿協讓步 賠了夫人又折兵

此事可給中國帶來麻煩。中國為安撫美國，在疫中仍積極購買美國農產，連貿談代表萊特希澤在國會聽證時，也認為中方正落實貿易協議，據報，楊潔篪在與蓬佩奧會面時，亦承諾多購美國農產。但今後中國愈是這樣做，便可被「反特勢力」視為助選，並令美國對華政策更趨強硬：特朗普不敢放軟手腳，而國會料會有更多反華法案出台。香港更勿再幻想美國會放輕與國安法相關制裁。

其實，特朗普的對華策略已變，表示不再重視貿協，且威脅全面中止與華聯繫。楊蓬會後，特朗普重申與華「全面脫鈎」仍是選項，並反駁了萊特希澤日前在國會時說這非「合理選項」之言，指萊未有聽清楚他的意向。在楊蓬會前一日，又簽署了《新疆人權法》作為下馬威，會後還罵中國「蓄意輸出病毒」以打擊他國經濟。至此，特朗普已全面倒向反華鷹派，中國也受了教訓：

（一）勿以為多買美貨便可安撫特朗普。（二）年初中方無原則地接受了不平等貿協，至今讓步已無效用，可謂賠了夫人又折兵。這些發展對中國內部的「崇美派」應是當頭棒喝，但官媒還指楊蓬會有「建設性」，乃仍「抱有幻想」的反映。

中印衝突英靠美站 對華不利

近日國際上有兩宗事件對中國不利，一是中印邊境衝突，二是英國已站在美國一邊對抗中國。

中印邊境糾紛近期持續發酵，其中最激烈的6.15衝突，涉及雙方600多人，且各自有死傷。事後，中方指兩國邊界形勢總體穩定可控，雙方均希望讓情況降溫。但這可能只是中方一廂情願，因為印方此次乃蓄謀而動，原因有二：

（一）轉移國內對經濟及疫情惡化的視綫。因此與巴基斯坦對峙已不夠，還要挑起與中國及尼泊爾的邊界紛爭。

（二）當中美惡鬥白熱化之際，乘中國之危背後捅刀，並向美示意可合作抗華。

印度反覆失信 華忌粉飾太平

2018年印度在洞朗越界挑釁中國，向美國示意投靠，卻又於2019年討好中國，總理莫迪親訪武漢，此等反覆小人，殊不可信。中國對中印邊境形勢的判斷殊不對頭，當印度要大搞之時，邊境將全綫不穩爆發危機，正如年初時說武漢疫情可防可控，卻隨即大爆發，可見粉飾太平極為危險。

印度肯定是在等中美開戰之時動手。如何應對這種腹背受敵形勢，乃中國正面臨的新挑戰，以為印度可「安撫」，乃大錯特錯。洞朗事件中國已過度忍讓，坐失戰機，之後更輕信印度示好而留下後患，應以為戒，必要時重拳出擊，方可起震懾作用。

英國方面，本能在中美間保持相對中立，首相約翰遜更非反華分子。但這難敵英美特殊關係，終歸要像哈包狗跟隨美國，就像當年貝理雅（Tony Blair）盲跟小布殊打伊拉克。去年印巴衝突時，英國曾自薦做「和事老」，印度總理莫迪即回應說：三流國家不要管大國的事。現在英國插手香港國安法，以三流國家干預新興超級大國內政則更為荒謬。

1958年蘇彝士事件，英國看錯皇歷，還想宣示帝國威風，結果鎩羽而歸。到今天還想重溫殖民地宗主國角色，必將招來「蘇彝士2.0」失敗更大。

英歐盟友歸邊 中國解圍或曲折

英國脫歐後，恐受歐盟經濟打壓，投靠美國亦因兩國經濟互補性低，擴大合作潛力有限，何況英歐難達協議，或要硬脫歐，英美貿協也因分歧眾多，非朝夕可成。在此兩頭不到岸之時，中英合作潛力較大，乃英國必須抓緊的出路。現竟自斷生機，確難理解。

2015年女王以「金車寶馬」款待到訪的習近平，本有消弭歷史仇怨開展「新關係」之意，用心良苦，並帶來了中英關係的「黃金時代」，現已毁於一旦，未知女王有何感想？

中國還須防英國追隨美國有「盟友歸邊」之意，故G7亦發聲明干預香港事務，「歐洲朋友」同樣不可靠。中國抗美形勢最近急轉直下，美國因內政對華更趨強硬，再有國際上英印等圖合圍。但這殊非絕路，中國自有對策，但或須經歷一段曲折，且中美熱戰風險又再上升。正是：民族復興開血路，中華圓夢險中求。

▲ 前美國國安顧問博爾頓的新書爆出勁料，可給中國帶來麻煩。中國為安撫美國，在疫中仍積極購買美國農產，但今後中國愈是這樣做，便可被「反特勢力」視為助選。（路透社資料圖片）