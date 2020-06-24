籠養雞蛋須標示 消費者有選擇權

有國際動物權益組織發現，本港連鎖超市仍販賣籠養雞蛋，養殖的雞場環境惡劣，恐增散播病菌的風險。本港市面上的雞蛋一般不會列出生產模式，令消費者難作出合適選擇。

籠養蛋染沙門氏菌 機會高33倍

動物權益組織Equitas表示，有超市發售的數款雞蛋來自籠養母雞，組織發放短片展示這些母雞終生養殖於擁擠骯髒及沾滿糞便的「籠屋」內，加上野鳥從上空飛過，恐增加傳播禽流感及沙門氏菌的風險。

據歐洲食品安全局2007年一項研究顯示，籠養雞蛋感染沙門氏菌的機率比非籠養雞蛋高33倍。

本地社企槓桿（Lever Foundation）本周發布的市場調查顯示，亞洲逾50間超市及企業，包括Tesco及家樂福已陸續承諾淘汰籠養雞蛋，但有機構雖曾向非牟利組織作出相同承諾，惟並未履行。

在層架式雞籠內飼養雞隻是目前最常見的養殖方法，但殘忍之餘亦增傳染疾病風險，故歐盟在2012年已立法禁止這類做法。這並非代表當地只有走地雞才是合法，因當地不少農夫在法例實施後為雞隻提供較大的籠子，及其他設備包括棲息空間。

本港市面上的雞蛋大多在盒上有標籤原產地等資訊，但一般不會列出生產模式是否籠養。槓桿前年抽查8間超市出售的新鮮雞蛋，發現只有1成（13款）有列明為「放養雞蛋」，其餘並未註明是否籠養雞蛋。

澳洲政府立法 促標雞蛋來源

澳洲坎培拉政府則已立法要求商家清楚展示雞蛋屬於籠養、穀倉養（barn）或散養（free range），讓消費者在購物時有知情權。當地出售的雞蛋若要符合散養標籤，則農場內每公頃不得超過1萬隻雞，政府更建議飼養密度（stocking density）不得超過每公頃1,500隻雞。

消費者的力量有助促使企業改善做法，麥當勞在2015年承諾在10年內全面淘汰籠養雞蛋、改用非籠養雞蛋，截至去年已離目標接近33%，有分析指這翻天覆地的大改變來自消費者壓力，因研究屢指年輕消費者高度重視動物福祉及養殖方式。

港府即使無意參考外國禁售籠養雞蛋，亦應改善標籤制度，還消費者選擇權，才能促進企業改善現有做法，保障食物安全。

▲ 本港市面上的雞蛋大多在盒上有標籤原產地等資訊，但一般不會列出生產模式是否籠養。（資料圖片）