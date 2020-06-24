科網股派對狂歡 散戶要懂得退場

疫下經濟不景，但美國和香港多隻科網股股價卻愈升愈有，連日破頂，反映資金蜂擁追買這些高盈利、高增長股票，皆因疫情改變生活模式和投資概念，令科網股更受捧。在資金逐鹿下，科網股只會變得更擁擠，股價更波動，大上大落，投資者高追須小心審慎，初哥更切勿參與槓桿式買賣。

環球資金瘋買 股價愈升愈有

美國納指周一再破頂，強勢股FAANG中的Facebook、Amazon、Apple、Netflix股價再創新高，並帶挈本港龍頭科網股ATM中的騰訊 （00700） 和美團點評 （03690） 股價昨雙雙破頂。

資金瘋買科網股，皆因儲局為救經濟實施無限量寬，在3個月放水近3萬億美元。資金氾濫推高債價和降低債息，迫使投資者追逐資產增值，以免坐看銀紙貶值，結果資金紛紛流入股市，令美股三大指數出現V形反彈。

科網股成了資金追捧標的，因疫情改變了投資者買股概念。過往大跌市中，公用股的抗跌力最強，但疫情觸發的大跌市，公用股似乎防守乏力。以恒指為例，由疫情爆發至今累跌17%，領展 （00823） 股價同期跌逾25%，煤氣 （00003） 則跌19%。反觀科網股的復原力較強，過去幾年每次遇上大跌市都能迅速反彈並破頂。

疫情改變生活常態，令科網企成得益者。疫情爆發後，各地都紛紛實施居家令或限聚令，在家無所事事惟有上網打機或訂閱串流影片，結果騰訊首季網上遊戲收入超預期，按年增加31%，而Netflix在4月的全球新增訂戶大增1,577萬人，比預期大增125%。足不出戶，惟有透過網購解決生活需要，Amazon定單大增，需增聘10萬人手處理倉務和速遞服務。

即使各國已重啟經濟，但由於過早復工，以致多地確診大增，面臨第二波疫情爆發風險，居家工作或成新常態，令科網企未來或有可觀的客戶和收入增長。因此吸引環球資金搶買，股價不斷破頂，愈破頂愈買。

市場愈趨擁擠 高追隨時重創

科網股當炒，估值不便宜，但穩陣投資者傾向買入有穩定盈收增長的股份，如Apple、微軟和騰訊；亦有的願買入風險較高的股份，如Netflix、Amazon和Tesla等，令科網股變得愈來愈擁擠。一旦市場傳出負面消息，猶如發生火警，投資者爭相走避而隨時出現人踩人事件，令股價面臨大起大落風險。

惟儲局明言在2022年前不會加息，由於市場資金氾濫，追逐資產升值的心態不變，科網股價跌完可急速回升，相信股海逐利的音樂椅派對仍未完。投資者高追科網股要做好股價大幅波動的心理準備，股壇新手更不要借孖展或涉足衍生工具，賺錢和輸錢都會因高槓桿而被放大，未雨綢繆，更須做好風險管理，切忌作出超負擔能力的投資，而影響正常的生活。

大家要切記投資智慧箴言：股市專門收拾自以為是的叻仔！

責任編輯：楊雨