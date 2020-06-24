京官來港聽意見 國安法月底通過？ 中聯辦12場座談會 內容有辣有不辣 政治版 2020/06/24 分享： 港區國安法的立法，如箭在弦。國務院港澳辦副主任張曉明、全國人大常委會法工委副主任張勇等專程來港聽取意見，單是昨日已舉辦12場座談會，反映中央有意在本月底快速通過國安法。 消息人士表示，全國人大常委會6月 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 林鄭：香港仍是跨國企業理想地方 今日 林鄭：香港仍是跨國企業理想地方 最新專欄文章 更多 京研桂山島等 填海撥地助港建屋 2020/06/23 京研桂山島等 填海撥地助港建屋 公職人員須宣誓效忠 涵蓋公務員 2020/06/22 公職人員須宣誓效忠 涵蓋公務員 港區國安法「現真身」 內容更辣 2020/06/19 港區國安法「現真身」 內容更辣 攬炒反國安法或DQ 選舉主任操刀 2020/06/18 攬炒反國安法或DQ 選舉主任操刀 揭港府限聚令大鬆綁 背後考量 2020/06/17 揭港府限聚令大鬆綁 背後考量 傅流螢 香港 政治 立法會 港區國安法 基本法 中聯辦 人大常委 譚耀宗 張勇 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入