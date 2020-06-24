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京官來港聽意見 國安法月底通過？

中聯辦12場座談會 內容有辣有不辣

政治版 2020/06/24

分享：

港區國安法的立法，如箭在弦。國務院港澳辦副主任張曉明、全國人大常委會法工委副主任張勇等專程來港聽取意見，單是昨日已舉辦12場座談會，反映中央有意在本月底快速通過國安法。

消息人士表示，全國人大常委會6月

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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