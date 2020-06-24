屈臣氏WatsMask 喜獲雙重安全認證

疫情下人人要防疫，一個安全兼有保證嘅口罩就最重要！黛安知道，屈臣氏集團生產嘅WatsMask今個月尾就會推出ASTM Level 3口罩，佢哋嘅廠房最近仲獲香港品質保證局認可，係全港首間有「醫用防護口罩產品認證」同「ISO 13485醫療器械質量管理體系認證」嘅企業㖭！

屈臣氏實業飲品製造董事總經理陳雲美話，集團喺疫情初期已到海外四出搜羅口罩，無奈都供不應求，所以決定將部分蒸餾水廠房改建成無塵車間作為口罩生產，以高規格生產自家品牌WatsMask WeCare口罩。

黛安噚日獲邀參觀佢哋嘅生產廠房，WatsMask WeCare口罩生產主要分為4個步驟，過程中除咗有多重品質檢驗，每個步驟亦一絲不苟。屈臣氏實業市務及業務策劃總經理蕭健敏話，現時嘅生產綫6月起已擴展至8條，平均每個月可生產逾1,000萬個口罩；其中達ASTM Level 2嘅WatsMask口罩已經開售，今個月尾就會推出達ASTM Level 3嘅口罩。WatsMask嘅口罩咁高質素，大家一定要支持啦！

本文轉載自《晴報》

▲ WatsMask除咗喺屈臣氏零售店同網店售賣，本月底將接受公司或企業批量訂購，但僅限員工使用，唔可以轉售或作零售。（冼偉倫攝）

▲ 黛安噚日參觀生產廠房，見證WatsMask嘅面世。（冼偉倫攝）