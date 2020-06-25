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六十歲的祝福

副刊版 2020/06/25

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六十歲帶來甚麼祝福？

當然是聽到那句：「吓，你已六十歲？一點兒也不像！」不單醫生，相信任何「登六」人士聽後也會心裏竊喜，人類虛榮就是這般簡單。

想深一層，到底六十歲男人應該是甚麼模樣？既說不像六十歲，便要先為六十歲下標準。問題是說這話者大多是中年或以上，出生於七八十年代的他們，在童年時遇上的「六十歲人士」，定必是二戰前出生，他們經歷戰亂後還要面對多年貧乏，才最終見到香港走向繁榮的好日子。相對下，我們在六○年出生的登六人士便幸福得多。

雖開心聽到自己外表不像六十歲，但心知肚明大部分剛登六朋友都不像，換句話說，六十歲的外貌早已有新標準。六十歲不應再是滿頭白髮、老態龍鍾，現代的六十歲應該像盛年時一般，若有頭髮便染黑，若無頭髮便構思光頭型仔形象；若有肚腩便以衣裝掩飾，若無肚腩便穿緊身T恤招搖過市；若有老人斑皺紋便找皮膚科改善改善，若沒有便找眼科或精神科，因可能是視力或精神問題。

外表標準問題，更可能延伸至生存標準問題。五十年前，香港男士平均生存至六十七點八歲，時至二○一九年，已延長至八十二點三歲。六十歲退休後，以積蓄度日享福七八年，撒手塵世算合理；現今就是花光積蓄也死不去，二十多年退休日子，到底是福是禍，便要看口袋有多深。

故此，不太像六十歲的醫生，寧死也不退休。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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