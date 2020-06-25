早前應教會團體之邀，主講關於教會處理面向公眾和傳媒要注意的問題。這世代，你不去找麻煩，麻煩亦會找上你，宗教團體也不例外，教會和公關如何平衡，的確在現世代值得探究。講座完畢，在座參與者反應熱烈，已經超時，但大家都不想離去。在座有人問：教會現在面對很多前所未有的挑戰，處理教會公關事務時，應具備甚麼公關智慧？我答：要「靈巧像蛇」，然後就近年的所見所聞所親歷的，跟參與者分享，此處不贅。

面對現世代，無論本身相信甚麼宗教，「靈巧像蛇」確實是很好的提醒。小時候，我返天主教學校，任教《聖經》的老師在堂上教《馬太福音》：「所以，你們要靈巧像蛇。」我不期然問：「為甚麼是蛇，而不是貓、狗、馬騮或檐蛇呢？」皆因蛇一開始在《創世紀》就好像不大好形象嘛，而且挪亞方舟所記載的動物那麼多，理應有很多選擇，為何最終都要揀蛇去給我們作「靈巧」的標準呢？這個問題，當然聽過標準答案，但那個解答好像不大滿足到我心裏的疑惑。

直至近年，終於明白這四字蘊藏的智慧，更深信要講靈巧，非用「蛇」不可—皆因現世道，dark force處處，我們當知世間各種蠱惑邪惡事（「知」蠱惑當然不等如要「行」，是兩回事），能知己知彼，才可保護自己。再者，蛇靈敏和靈活，巧如流水，條條路都可走，此路不通，走另一條即可，何須跟兇險當頭硬碰那樣傻？

早陣子，有心朋友專誠在日本打造了一把十六枝骨架的長傘送給我，並語重心長地說：「送你一把傘，希望它在以後的日子，可替你遮風擋雨。」傘子很美，質料亦上乘，物不輕，情意更重。傘子也是很好的提醒，若外面太陽猛烈、雷雨交加又或狂風暴雨，毋須迎頭對抗，只需靈巧地撑起一把傘、調節一下步伐繼續前行便是。凡事留住一口氣，才能燃亮一盞燈。靈巧像蛇，不僅教會公關需要，現世代的每一個人也需要。