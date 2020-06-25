粵港澳應推灣區健康碼 促灣區建設

今年年初的新冠病毒疫情突如其來，令全國人民的工作和生活受到嚴重影響。

為進一步嚴防疫情由境外輸入，香港和澳門特區政府與廣東省疫情防控指揮辦配合，針對粵港、粵澳各口岸出入境人士，實施集中隔離醫學觀察14天的政策。此項政策雖然減少了廣東省境外疫情輸入，卻阻礙了粵港澳大灣區內部的交流合作。

兩地生活群體 中港共120萬

據統計，近年在廣東省工作的香港人有近30萬之多，而內地赴港定居的新移民，也有近90萬人。在這兩個群體當中，有不少人都處於兩地生活的狀態，例如工作在香港，而生活在大灣區內的廣州或深圳。

盡管在「一國兩制」的政策之下，廣東省、香港特區和澳門特區分別屬於三個不同的行政區，但對於經常往來三地的人們來說，他們其實屬於大灣區，是真正的「灣區人」。筆者認為粵、港、澳三地的「灣區人」要共同協作，才能為大灣區創造真正的價值。

自2月份以來，在加強疫情管理的同時，為促進恢復經濟社會秩序，全國各地不約而同先後啟動「健康碼」方案。例如在廣東省的粵康碼於2月份推出，隨即在全省21個地市推廣，向群眾倡議「一碼走廣東」。此外，「粵康碼」依託全國一體化政務服務平台，與國家「防疫健康信息碼」、各省市相關防疫健康信息系統實現數據共享。

港落後全國 未有健康碼

可是，同屬於粵港澳大灣區的香港卻落後於全國，至今仍沒有推出「健康碼」機制。港府應盡快推出「港健康碼」，這對處理放寬14天強制隔離及恢復通關的工作，提供有效的支援。

從全國經驗來看，健康碼作為廣大民眾日常出行的重要憑證和防疫人員查驗的主要依據，在持續進行防控工作和生產生活恢復兩者的平衡中，發揮了無可取代的重要作用。

粵港澳大灣區作為GDP排行全球第13位的經濟體，在國內疫情基本受控下，還沒能解除「灣區人」的跨境通行限制。如何在持續防控疫情的前提之下，盡快實現大灣區內全面復產復工，成為疫情下促進國內經濟發展的重要問題之一。筆者提出以下建議在粵港澳內推出「灣區健康碼」，保障「灣區人」健康通行。

借鑑國內成功經驗，「灣區健康碼」可在微信平台搭建，由大灣區內有工作需要的「灣區人」，通過公司推薦的方式申領。筆者建議健康碼應包括以下主要功能：

微訊平台搭建 支援5功能

（1）灣區健康碼分為「紅、綠碼」，疫情防控重點人群標識為「紅碼」，「綠碼」可在大灣區內隨意通行。

（2）在粵港、粵澳各海關，供檢查人員查看或掃碼。其中「紅碼」人士，可進一步查看原因及其解除指引，如有需要時可拒絕通關或集中隔離。

（3）可查詢或出示本人的健康信息，或進行健康申報，包含健康證明情況、接觸醫學觀察電子告知書、提問檢測紀錄等。

（4）可查詢或出示本人的通行大數據行程卡，由在港或在澳的運營商（例如中移香港），提供14天內到達或途徑的省市、國家紀錄。

（5）與國家一體化政務平台打通，支持灣區以外的人士入灣區時進行申報。

海外疫情嚴峻 防控常態化

國內疫情雖然漸趨緩和，但海外疫情依然不容樂觀。疫情防控工作常態化會成為今後的趨勢，而在常態化疫情防控中加快全面恢復生產和生活秩序，促進經濟發展是重中之重。

希望可通過國家層面協調內地和港澳地區的決策機制，共同推出「灣區健康碼」。這將會成為大灣區解封的契機，讓「灣區人」在保證健康的前提下順暢通行，在疫情下持續促進大灣區建設。若然方案奏效，將會在疫情結束之後為大灣區進一步互融互通提供有力的決策參考途徑。

▲ 粵港澳若共同推出「灣區健康碼」，將會成為大灣區解封的契機。圖為內地市民等待省圖書館工作人員驗證其健康碼。（中新社資料圖片）