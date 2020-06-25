美國CIA招聘新招 影音串流平台播廣告 行政人員版 2020/06/25 分享： 近年影音串流平台崛起，除了可以看到電影、劇集之外，還有機構用來招聘人才。據路透社報道，美國中央情報局（CIA）日前首度利用影音串流平台推出廣告，目標是招募18歲至35歲的年輕人才擔任情報人員。 CIA發 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 馬會招募見習學員 2020/06/24 馬會招募見習學員 美僱主放寬職場規定 迎合年輕一代員工 2020/06/23 美僱主放寬職場規定 迎合年輕一代員工 管理層來自不同種族 美研究：利增生產力 2020/06/22 管理層來自不同種族 美研究：利增生產力 TikTok母企搜尋量增 膺美IT人才跳槽熱門 2020/06/19 TikTok母企搜尋量增 膺美IT人才跳槽熱門 紀念美國6月節 多間企業「加假」1天 2020/06/18 紀念美國6月節 多間企業「加假」1天 CIA 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 社交平台 Twitter Instagram YouTube 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入