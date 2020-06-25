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美國CIA招聘新招 影音串流平台播廣告

行政人員版 2020/06/25

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近年影音串流平台崛起，除了可以看到電影、劇集之外，還有機構用來招聘人才。據路透社報道，美國中央情報局（CIA）日前首度利用影音串流平台推出廣告，目標是招募18歲至35歲的年輕人才擔任情報人員。

CIA發

...

欄名 : Good Job Insight

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