立法會空轉一年 我們需實幹議員

立法會接二連三中止審議有助改善民生的法例草案，皆因泛民拉布，政府缺乏意志推行，以致落得胎死腹中，最終令整個社會付出代價。港府未來須展現出施政魄力，立法會議員亦要幹實事，才能避免香港繼續蹉跎歲月。

泛民內會拉布 政府缺施政意志

立法會繼月初通過中止審議有關禁止電子煙和加熱煙的草案後，本周一及周二亦叫停審議垃圾徵費及開徵一手空置稅。

禁電子煙、垃圾徵費和開徵一手空置稅，都是有利民生的政策，並獲市民支持，尤其垃圾徵費由提出到諮詢已討論了15年，而且沒政治和意識形態爭拗，本來最有機會在今個會期通過，年底正式落實。最後都被議員喊停，理由是時間無多，很多工作仍未進入逐條審議階段，難以趕及在7月呈交大會表決。

導致立法會沒時間審議法例草案，主因是泛民自去年10月選內會主席一再拉布，影響立法會正常運作。內會停擺7個月，令多條法案遲遲才能成立小組委員會，根本沒足夠時間進行審議。再加上立法會選舉在即，各政黨均有各自盤算，在疫下中止垃圾徵費，以免加重市民負擔，有利爭取選民支持。

此外，自反修例風暴爆發後，港府民望低企，在推動改革上不欲與既得利益者硬碰，疫情爆發後又忙於控疫，並為提振經濟而煩惱，根本沒精力和沒意志進行游說工作，以致這些對民生有利的政策無法落實。

選有擔當議員 港人有好日子過

有關政策會否捲土重來？除電子煙外，港府對餘下兩項只稱再作考慮，立場並不堅定。在當前經濟衰退，擱置垃圾徵費固然可以減少商界和市民負擔，但長遠卻不利環保，因大家明白到垃圾徵費是寓禁於徵，並參考台灣和南韓的成功經驗而制定，透過源頭減廢，遏止都市固體廢物不斷激增，避免垃圾堆填區最終迫爆。正因為施政環境不就，港府又欠缺意志，令本港環保裹足不前，繼續落後周邊地區。

至於一手空置稅會否再上馬，則視乎樓市氣氛。港府前年因應樓市亂象才出手規管，若當時積極游說議員，通過的機會便相當高。可是政府歎慢板，現時計劃胎死腹中，發展商樂見有更長緩衝時間賣樓。除非樓市再現瘋漲，發展商又囤貨，空置稅立法才有機會重上立法會議程。

立法會空轉一年，連一些有利民生的事務也成空，尊貴議員們應愧對港人。大家期望在9月能選出一些真心真意為市民做事、有擔當的議員，而政府亦要展現急市民所急，想市民所想的意志和魄力，推動社會改革，改善民生。

責任編輯：黃鑠安