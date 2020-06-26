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不去找麻煩

副刊版 2020/06/26

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醫生在台上大聲疾呼：「從今天起，請大家不要再用電腦掃描作例行檢查，我們面對太多肺癌，也有太多人死於肺癌，最好解決方案是不作檢查，找不到便沒有肺病問題。」

若醫生當真如此說，結局可能是被取消執業資格，甚至被關進精神病院。「不去找麻煩，麻煩便不存在」這般的愚蠢說法，絕不應出自有識之士。

可惜美國總統偏偏在Tulsa競選造勢大會上向全國群眾說：「Slow the testing down please!」

當美國仍水深火熱，冠狀病毒蔓延情況沒有減退，部分地區例如佛羅里達州不退反升，最高權力領導人竟然呼喚民眾採取鴕鳥政策，實在令人匪夷所思。當然白宮事後即發聲明說總統只是說笑，但按發言前文後理，他絕無開玩笑意味。

疫苗面世前，大規模病毒測試是人類最有效抗疫方法，科學已證明冠狀病毒能隱藏在無病徵的silent carrier（沉默帶菌者）身上，從患病者接觸社群中，找出帶菌者並及早隔離，能大大減少傳播風險，為此我們需要大量測試。再者，若要喚起經濟，關口定必要重新開放，而通關首要條件是測試呈陰性，故此廣泛測試最終能讓經濟得益。簡單道理顯淺易明，只不明白總統為何唱反調。

民主自由選舉能選出這般總統，實是人民福氣？抑或是傻氣？

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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