向大家介紹一個名詞—Digital Detox（數碼排毒），那是指一個人遠離智能手機和電腦等電子設備的一段時間。在那段期間，不用任何網絡與外界接觸，包括追新聞、看WhatsApp等。Digital Detox時間因人而異，可以是每天一小時，更長或更短，關鍵是你每天有否為自己特設這麼一段時間呢？若有人一聽「數碼排毒」這個概念即耍手擰頭：「唔得！無可能！點可能離綫咁耐？」所講的離綫，或只是半小時到一小時，那其實已說明此君已去到頗嚴重的「數碼依賴」狀態。

在疫症期間，美國Pew Research Center訪問了一萬零一百三十九個美國人，有七成表示，他們察覺到自己要從死追網上新聞之行為take a break，因為意識到長期上網緊盯新聞，對自己的情緒有非常大的負面影響。

香港暫未有相關的大型調查，但我已察覺到，身邊的朋友也有「數碼依賴」的風險，甚至有「數碼上癮」的徵狀，無時無刻日check夜check，恐防遲了知道就會錯失甚麼似的。當然，工作需要則另計，但若只是想追求一種要always in-the-know的資訊updates，這種不能落後或錯過的心理狀態，其實是蠻累的。長期讓自己處於一種精神緊張和壓力的狀態，即把自己困在β腦波（Beta是清醒、警覺、緊張，是啟動交感神經戰鬥或逃的腦波），就會產生腎上腺素（壓力賀爾蒙）上升、心跳加速、高血壓、失眠等狀況。

放不下長期連綫狀態，也是一種執迷。我們只是覺得自己需要不斷追最新新聞或消息，但其實新聞或消息不需要我們。不是說要對世間事不聞不問，而是想提出一個小意見：若每天設定一段離綫時間給自己、給身邊人，或好好品嘗虛擬世界外的實體世界，實不為過吧？﹗現世代，無論在香港或在世界各地發生之事，沒有一天比前一天是更安寧的，毒素處處，若我們不每天排毒，小心靈如何承受大時代？

若有人說：「數碼排毒那段時間不知做甚麼？」世間有如此多美好之事可做，但竟然一離手機就不知做甚麼？那就證明中毒已深，更需要快快排毒！