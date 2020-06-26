綠色健康碼 私隱安全缺一不可

新冠肺炎的疫情在世界各地持續惡化，綜觀全世界頭十位最嚴重受疫情影響的國家，南美的一些國家如巴西、秘魯以及俄羅斯、印度等，已接連歐美等國，成為下一輪的重災區，全世界的疫情亦突破八百多萬人。

北京本地爆發 受控機會大

如要計算更多無作檢測或已經自然痊癒的個案，相信真正染疫的人數更高達千萬。新冠肺炎短短五個多月的肆虐已摧毁全球經濟，但中國內地在上個月開始，已逐步恢復內銷和經濟活動，希望能在下半年追回疫情在上半年對其經濟引致的影響。

至於美國，在疫情以及全國黑人種族運動浪潮席捲下，已令美國經濟雪上加霜，逐步重開服務以及控疫政策，也顧此失彼，混亂不堪；加上年底美國大選兩黨爭奪戰，相信短期內，美國在政經不穩的情況下自身難保。

電子登記平台 免強制檢疫

隨着新冠疫情在香港以及廣東省區逐步平穩，新增個案大多數是輸入個案，雖然上周北京有一連串的本地爆發，但這幾天的個案數字回落，加上政府竭力制止擴散，相信疫情受控制的機會較大。本港政府亦正考慮推出粵港澳三地的「健康碼」制度，有望恢復三地有條件出入往來。

計劃會設立一個電子平台，內有申請「健康碼」人士的檢測資料，健康碼將記錄該等人士在指定化驗室七日內所進行的病毒核酸檢查結果，如檢查結果屬陰性，即可毋須強制檢疫往來粵港澳三地。

7天有效期 有機會看漏眼

有專家指出，健康碼平台對一些有需要往來三地的公務人員以及旅客有幫助，可節省14天強制隔離的需要，但由於該健康碼的涵蓋範圍及檢測方法在三地均有所不同；而從香港不到十間指定私人及私家醫院化驗所所批出的核酸檢測結果來說，每天可以做到的測試總和，大約為一千多宗，亦令旅客往返的數量有所限制。

而從病毒的發病情況來說，很多確診個案在最初的檢查呈陰性，但陰性核酸檢測結果並不等於該病者沒有新冠肺炎，七天有效期絕對有機會「看漏眼」，而加大檢測的規模亦令「漏網之魚」在追蹤上變得更加困難。

至於深喉唾液檢測，本身亦有不確定性，未能做到百分百敏感度，病人亦由於不懂測試，甚至故意提供假陰性的樣本，而令結果的真確性存疑。

三地聯通健康碼平台，雖然有助三地合作對付新冠肺炎疫情，但有關政府部門的高透明度以及效率，亦是重要的關鍵。以早在五月初已開通的澳門及珠海市綠色健康碼互認系統為例，既要符合兩地法律，兩地服務不作互聯（因他們之間只開通COVID19檢測資料，其他醫療資訊不會互通），亦為保護個人隱私，資料要做到全程加密，從而保障信息安全。

港起步雖遲 慎執行保私隱

雖然香港仿效採用綠色健康碼的時間被批評較澳門遲了一個月，但在計劃最初實行之前，其實應謹慎執行，確保個人私隱受到保障，在初步達到成效以後，才逐步提升其用量及效率，並邀請三地的醫療及資訊科技專家，作緊密觀察疫情及健康碼運作，才考慮加大參與人數。

現時香港每天所做的測試大約為4,000個，較歐洲的一些國家的檢測量為低，隨着疫情受控，局方可考慮加大檢測數量，擴展至無病徵的健康人群。

長遠而言，健康碼可考慮結合香港公營醫療體系內的臨床數據庫，除了記錄他們的病毒狀態以外，亦可加入病史、用藥甚至人工智能及追蹤病源的功能，以數碼定位，追蹤緊密接觸者的資訊，對疫情追蹤甚有幫助。

在內地如杭州市已有永久性的綠色健康碼供市民採用，但亦有市民質疑健康碼對於數據的收集，侵害了個人私隱，甚至導致歧視情況。如香港政府推行類似的健康碼，可能遇到的阻力更大，故此在建造健康大數據庫的同時，在保障病人私隱和方便病人檢測健康上，要取得平衡，以免弄巧反拙。（文章只代表個人立場）

▲ 三地聯通「健康碼」雖有助三地合作對抗疫情，但有關政府部門的高透明度及效率亦是關鍵。圖為內地市民掃健康碼購物。（資料圖片）