青年網購3建議 精明消費減衝動

早前本欄透過政府統計處數據分析香港青年的網購習慣，也指出了衝動和過度消費的壞處。然而兩者之間到底有何關係？我們又可以怎樣避免網上購物對青年造成經濟負擔？

虛擬支付 增過度消費風險

社會上有多個因素增加衝動和過度消費出現的可能性，其中一個就是智能手機的普及。2018年一份涵蓋12個亞洲國家及地區（包括香港）的研究發現，71%的Z世代（1997年或以後出生）每月透過手機網購一次或以上，智能手機令他們能夠使用每天的零碎時間（如通勤期間）瀏覽購物網站，增加了衝動消費的機會。

此外有海外研究指出，智能手機幫助消費者節省時間和金錢，讓他們覺得自己是精明消費者，但這種「精明」的感覺卻令消費者更難抗拒促銷活動的誘惑，增加他們衝動和過度消費的機會。

另外一個因素，是各種虛擬付款方式在青年間亦開始流行，香港Z世代青年中，有73%會每周至少使用一次電子錢包。這些非現金的支付方式都提升了青年衝動消費和過度消費的風險。2008年的一項海外研究發現，任何現金以外的付款方式都會減輕青年付款時的心理負擔，令他們在消費時更加輕率，花費更多的金錢。

依賴透支 恐成負債「窮忙族」

伴隨着網絡消費出現的還有網絡貸款，盡管在香港尚未算普及，但網購文化較為成熟的國內的經歷也許值得我們借鑑。舉例說，支付平台支付寶的母公司成立了螞蟻花唄，讓消費者在使用支付寶購物的時候可以選擇利用花唄付款，當月買，下月再還款。這種「網購-支付-借貸」一體化的模式，令青年開始依賴透支來維持自己的生活模式並引致衝動消費，最後變成負債纍纍的「窮忙族」。

在香港，投資者教育中心於2017年發現18至29歲青年中，有31%曾於過去一年負債，平均欠款達37,000港元。為了保護自己的隱私和自由，部分青年會選擇不和家人討論金錢問題，甚至寧願貸款也不向家人求助，但這樣卻減弱他們應對財務困難的能力。

在網絡貸款文化相對發達的內地，這種寧願貸款也不求助的想法往往令青年的債務問題愈來愈嚴重，甚至導致悲劇的發生。

香港青年面對的債務問題反映了現時理財教育的不足，2018年18至29歲青年的金融理財知識只有13.5分（21分滿分），比2015年顯著下降。

除了金融理財知識，青年對待金錢的態度亦會影響他們的消費態度。美國有研究指出將金錢和能力及成就掛鈎，會令青年覺得可以通過消費去證明自己的能力，令他們養成如衝動及過度消費等不負責任的習慣。

隨着網購在青年當中愈來愈普遍，社會各界有必要重視這種購物方式帶來的風險。在培訓青年養成良好網購習慣上，本文有以下三點建議：

1.增強對青年的理財教育

MWYO早於2016年便建議香港參考英美兩國的例子，為青年提供全面的理財教育，在提升理財知識的同時，幫助他們養成正確的理財態度和動機。建議學校及其他機構在提供理財教育的時候，提醒青年避免把金錢和能力及成就掛鈎，以免他們為了營造成功的表象而過度消費。

此外我們亦建議教育局可以考慮深化現時於小學課程內理財教育，讓學生除了學習如何運用和管理金錢外，可以從小開始培養正確的金錢觀。

現時的理財教育焦點主要集中在投資和財務規劃上，只有8%的課程以怎樣正確使用信用產品及管理債務為重點。我們因此建議推行更多與怎樣使用信用產品及債務管理相關的教育課程，增加青年在這方面的知識。鑑於不少研究均指出女生更容易衝動和過度消費，我們建議理財教育機構考慮開辦針對女性消費習慣的課程。

坊間有不少的應用程式標榜能夠記錄開支，幫助管理財政，然而這些程式的操作甚為繁瑣，需要用家在每次消費後輸入資料，難以吸引青年持續使用。我們建議軟件開發公司在設計理財應用程式時考慮使用文字識別等科技，讓用家只需要上傳收據的照片便可自動記錄開支，甚至在消費超出預設限額時發出警告。

政府夥網紅 建正確理財觀

建立正確的理財觀念不能單靠課堂，因此我們建議政府與受青年歡迎的網紅製作宣傳短片鼓勵「量入為出」的消費態度，讓消費者明白衝動和過度消費的危害。青年要培養正確的金錢觀，家長的角色不容忽視，我們認為可以推出「家長理財工作坊」，教導他們如何在日常生活中向子女推廣正確的理財知識。

除了課堂和日常生活，我們亦建議青年機構舉辦理財和消費有關的比賽，以活動的形式向年輕人推廣正確的態度和知識。

2.引入「歷史定單」及「實時購物籃」功能

「量少而次多」的網購模式是造成過度消費的主因，頻繁購物會令青年忘記每次購物的支出，令他們低估自己的消費，從而花費更多的金錢。建議購物網站引入「歷史定單」功能，讓用家能夠清楚看到自己過去一個月內在該網站上的消費，幫助他們準確計算在網購上的花費，減低過度消費的機會。

列明貨品單價 分類更清晰

此外，我們亦建議網站加入「實時購物籃」功能，讓用家可以即時看到消費的總額和購物籃內每件貨品的單價。海外有研究表示此功能有效突出開支，鼓勵買家反思購物的必要性和預算，有助減低支出達10%。

也許購物網站會認為這兩個功能會減少消費者的開支，不利於其盈利，但其實這些新工具除了能幫助消費者控制自己的網購開支外，對網站亦有幫助。以「實時購物籃」為例，海外研究發現此功能不但不會令用家因為消費體驗不佳而不再造訪，甚至還有效增加對價格較敏感的用家再次瀏覽該網站的意願。

3.更新統計網上購買商品或服務的分類

現時統計處會把網購的商品或服務分類為日用品、衣服鞋襪、餐廳優惠券、訂票等十個主要類別，但這十個類別自2014年起便沒有更新，未能反映青年網上消費的新趨勢。與內地等地方相比，香港的網購相關數據比較匱乏，亦令有心人難以獲得足夠數據去觀察和分析香港青年的網購習慣。建議統計處加入網上串流服務和網上遊戲課金等類別，令青年工作持份者能夠更了解青年的網上消費習慣，幫助推動相關人士對網購的了解和教育。

重視機遇風險 改不良習慣

近年網絡的迅速發展對青年的生活質素有不少的影響，網購降低了追求潮流的成本，提升了他們的生活品質；資訊的流通幫助他們培養品味，形成屬於自己的風格。但網絡改變的不只是青年的物質生活，還有他們的消費觀。不少青年通過網購去追求理想的生活方式，但卻忽略了背後的風險。

國內外有不少研究都顯示網購與青年的衝動和過度消費之間的關係，隨着網購在香港青年間愈來愈普遍，社會各界都應更重視其帶來的機遇和危險，嘗試了解青年對這種消費模式的看法，幫助他們在利用網購改善自己生活的同時能夠避免不良消費習慣帶來的問題。

▲ 有研究發現，任何現金以外的付款方式都會減輕青年付款時的心理負擔，令他們在消費時更加輕率，花費更多。（資料圖片）