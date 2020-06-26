防家暴加強輔導 更勝設數據庫？

中國浙江義烏市正建立全國首個家暴查詢制度，讓有情人得知婚戀對象有否家暴紀錄。本港家暴問題在新冠疫情期間或惡化，各界需加強支援家暴受害及施害者。

義烏市將在7月1日起試行推出網上數據庫，民眾提供個人及婚戀對象的身份資料、並簽署保密協議後，就能查詢對象自2017年起有否任何家暴紀錄，包括被定罪、受人身安全保護令限制、及被行政拘留。民眾每年只可使用數據庫兩次，並只可將有關資訊用於決定個人婚事。

此類做法在其他國家已實行，例如英國在2014年推出俗稱Clare's Law的家暴資訊披露計劃（Domestic Violence Disclosure Scheme），事緣當地女子Clare Wood在2009年被有家暴前科的男友謀殺，其父積極游說當局成立家暴披露數據庫。該計劃允許警方在市民查詢下，向他們披露伴侶的家暴或暴力行為紀錄，旨在預防悲劇發生。

據本港警方數字顯示，今年1至3月的家暴刑事案件有209宗，比去年同期的328宗下跌36.3%。不過，婦女中心協會曾表示，警方將「家庭衝突案件」按嚴重性分為刑事、雜項及「家庭事件」處理，大部分都會被歸類為「家庭事件」，擔憂不少個案未被重視，更演變為隱性家暴個案。

首3月接34宗家暴求助 升逾倍

本港在疫情期間，家暴情況或呈惡化趨勢，婦女中心協會今年1至3月接獲34宗家暴相關求助，比去年同期上升逾1倍。逾7成求助者曾面對肢體暴力，47%曾被精神虐待，2成同時遭受以上兩種暴力，協會建議港府增撥資源予庇護中心及婦女組織。

建立家暴數據庫固然讓潛在受害者有更多知情權，但難免涉及個人私隱問題；以往無不良紀錄亦非萬無一失，英國警方曾表示，民眾不應視披露資料為安全保證，義烏市的先導計劃亦被質疑成效受多種因素限制，包括家暴個案一般較少被舉報或判刑、及警方傾向不予處理。

設家暴數據庫 涉私隱惹爭議

本港社署在現行機制下，會透過「體恤安置」為有需要的家暴受害人或處於危機的人士，提供房屋援助。受害人需要支援之餘，社署亦有提供「施虐者輔導計劃」及「反暴力計劃」，認識家暴及其影響、學習以非暴力方式處理衝突。

然而，現有的輔導計劃仍屬自願性質，供有意繼續維繫及改善親密關係的施虐者參與。據社會服務聯會前年公布的調查，約6,000個個案中僅84人參與施虐者輔導計劃，3年間參與反暴力計劃更只有2人。有政黨認為，當局可強制施暴及受害者參與輔導計劃。

家暴成因複雜，成立數據庫等同將部分人士永遠定性為危險人物，難免有一定爭議，當下應先加強對家暴者的輔導，嘗試從問題根源入手。

▲ 家暴問題在疫情下或惡化，各界需加強支援家暴受害及施害者。（資料圖片）