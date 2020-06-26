香港風光無限好 資助搞活本地遊

歐亞疫情相對緩和，多國正籌謀放寬入境限制，建立旅遊氣泡（travel bubble）來提振經濟。在當前疫情反覆，旅遊氣泡暫時急不來，還是先搞好本地遊，以便恢復通關後有新景點可推介。

港府宜增加資助報團的市民，下一步應和周邊疫情受控國家商討建立區內健康碼，有助促進旅遊及經濟復甦。

港人創意 彭耀佳早提旅遊氣泡

旅發局主席彭耀佳接受本報專訪時透露，疫情嚴重打擊旅遊業，訪港旅客大跌99%，影響到80萬個倚賴旅遊業為生的飯碗，港人要團結，齊助旅遊業發展。旅發局正推出「旅遊．就在香港」活動，8月力谷本地遊，消費滿一定金額可換取本地團，若能配合旅遊氣泡，更可讓遊客參與。其實旅遊氣泡是彭耀佳很早提出，凸顯港人的創意。

旅遊氣泡是指一些疫情緩和受控國家或地區，同意互相向對方開放邊境，讓民眾可毋須檢疫入境旅遊，但繼續禁止氣泡外的其他國家民眾入境。

旅發局力谷本地遊是必須的，因為旅遊氣泡建立需時，在沒有旅客前，先靠內需撑住；再者各國封關，港人無法外遊，谷本地遊既可以讓市民有地方散心和充電，亦可讓開工不足的旅遊業界有工開，增加收入。

事實上，香港風光無限好。旅發局若能加以發掘推廣，市民透過參加本地遊，在美景前打卡，再放上facebook或Instagram宣傳，將有助為新景點造勢。一旦香港恢復通關，便可即時成為向內地和外國遊客推介的新賣點。

港府去年推出綠色生活本地遊鼓勵計劃，透過向報團的每名市民資助100元，冀能幫助旅遊業吊命，但受惠的旅行團只限綠色遊，範圍太窄，而且資助額太少，即使港府上周將金額加碼至200元，能否提高誘因仍有待觀察。港府可參考澳門本地遊的做法，當地有15條路綫可供選擇，而每名市民報團可獲280元資助，津貼上限是兩次，即560元。

保旅業80萬飯碗 通關後有新賣點

港府搞活本地遊只是第一步，下一步要盡快建立旅遊氣泡，因全球民眾「餓遊」已久，早前一項調查顯示，民眾最想去旅遊的地點，首選泰國，其次是新加坡和日本，香港則排第6。當局正與廣東省和澳門商討恢復通關，而泰國亦向港府叩門，探討互建旅遊氣泡，但至今仍未成事，因港府對互認的健康碼要求較高，且本港病毒檢測費用高昂。

港府審慎處理放寬入境限制是無可厚非，因要在控疫和重啟經濟取得平衡。若要建立旅遊氣泡，會先選擇與粵澳健康碼互認，免卻入境檢疫14天麻煩，首批適用於商務客，在落實後檢討成效，若情況理想，才擴大至其他人士。若隨着訪港內地客增加而疫情沒惡化，下一步便可與周邊國家商討建立旅遊通道，為了方便檢測互認，大家可考慮研究建立區內健康碼的可行性，以及如何減低檢測費來刺激旅遊業。

與疫共存是新常態，疫情零星輸入難免，只要港府在各口岸嚴格把關，而健康碼運作順暢有效，確保安全，才能重建旅客外遊的信心，加快旅遊復甦步伐。

責任編輯：陳楚源