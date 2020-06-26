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車迷喜訊 百佳可換購Majorette合金模型車

行政人員版 04:00 2020/06/26

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車迷有好消息！黛安收到風，知道百佳超市首次同著名壓鑄模型車製造商Majorette合作，將18個街知巷聞嘅品牌變成獨家限量版合金車，部分1︰64合金車嘅車門、車頭蓋、車尾箱仲可打開，造工好細緻。

公關姐妹話，呢套模型車共有18款，集結廣為人熟悉嘅品牌，如百佳、菓汁先生、新奇士、高露潔、寶礦力水特、皇冠、卡樂B等。今次合作仲獲得福士T1、Man TGS、富士Jimny等授權使用車款，製作精美，極具收藏價值。

即日起至8月6日，一連6個星期，百佳每周都會推出3款指定合金車，只要喺港澳任何一間百佳超市分店買滿$128，就可以$9.9隨機換購1款。為咗更方便大家收藏，百佳仲推出埋PARKnSHOP x Majorette合金車收藏盒，易賞錢會員只要喺指定店舖和百佳網店，就可以優惠價$99購買，非會員價就要$159.

此外，活動期間百佳會喺旗下10間指定港澳分店，設有車迷必到嘅打卡熱點。如果同仿真模型縮影和一系列精美模型車影相打卡，更可贏取豐富獎品，詳情要留意百佳fb公布喇。

本文轉載自《晴報

百佳同Majorette首度聯乘，推出18款限量版合金車等你收藏！

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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