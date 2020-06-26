2019「滙豐營商新動力」獎勵計劃 表揚中小企建可持續營商模式 增抗疫應變力

要營造可持續發展的社會環境，有賴企業實踐對社會及環境負責任的營商手法，並積極履行社會責任。一年一度以中小企為對象的「滙豐營商新動力獎勵計劃」，透過表揚在環境保護、社區管治及可持續發展目標方面具卓越表現的企業，為業界樹立榜樣。今屆獎勵計劃的頒獎典禮於本月初圓滿結束，各獎項得主順利誕生（詳見得獎名單），展現非凡實力。

為配合滙豐的兩大可持續發展方向—「建立可持續發展網絡」及」創業精神」，有關獎勵計劃近年引入「環境、社會及管治」（ESG）及「聯合國可持續發展目標」（SDGs）等新元素，並加強對可持續發展供應鏈的支援，進一步推動中小企在可持續發展的範疇上與時並進，走向國際。

增設「策動大使」 加強聯繫企業

踏入第15年，本年度的「滙豐營商新動力」獎勵計劃共收到逾490個中小企的參賽申請，競逐兩大類別獎項，包括「環境、社會及管治獎」及「可持續發展目標獎」。其中「可持續發展目標獎」以聯合國兩項可持續展目標為主題，分別為「目標1︰無貧窮」及「目標12︰負責任消費和生產」。

此外，大會今年增設「策動大使」，歷屆參與獎勵計劃的企業須承諾4項改善公司可持續發展表現的行動，包括融入對社會及環境負責任的營商手法於日常營運中、推動可持續發展、積極聯繫本地中小企共同實踐可持續發展目標等，便可成為「滙豐營商新動力」策動大使，同時參與「滙豐營商新動力」舉辦的特定交流活動。

偕中小企同行 見證業界進步

應屆頒獎典禮於本月8日在滙豐總行舉行，由商務及經濟發展局副局長陳百里博士，聯同滙豐香港工商金融主管趙民忠擔任頒獎嘉賓。趙民忠致辭時指出，中小企是香港經濟的重要支柱，滙豐多年來與香港企業並肩同行，除提供多元化的金融服務方案，配合中小企業務發展所需外，也致力推動中小企建立可持續營商模式，增強企業面對逆境的應變能力。

趙民忠同時讚揚中小企在「滙豐營商新動力」推出15年以來，其可持續發展意識不斷提高，在實踐方面亦愈見成熟，尤其是面對新型冠狀病毒疫情令經營環境更具挑戰的情況，不少曾經獲獎的企業仍能迅速應對和適應。

日本命力奪兩獎 成立專責小組

在「可持續發展目標獎」中，囊括兩項金獎的日本命力健康食品有限公司（下稱日本命力）執行董事連舜香對此大感欣喜，並期望與不斷求進的團隊，以至長期支持公司的持份者和供應商分享這份榮譽。

「這是我們第8年參與這項獎勵計劃，滙豐素具前瞻性的視野，近年更引入聯合國17個SDGs，作為『可持續發展目標獎』的核心部分，與日本命力的可持續發展理念不謀而合。」連舜香指出，面對氣候轉變等環境問題，企業領袖有責任構思應變計劃和紓緩方案，為推動社會的可持續發展克盡己責。為此，她於2018年代表公司前往英國劍橋大學修讀涵蓋SDGs的可持續發展課程，增進相關知識，回港後即成立可持續發展小組，商討有助改善環境及貧窮問題的可行建議。

三管齊下 改善貧窮問題

對於為達致無貧窮而推出的「命力愛在地平線共融計劃」，連舜香稱，當中分為三部分，其一是藉聘請低學歷或新移民婦女，配合全方位培訓及子女託管服務，助她們提升自信，幫助增加家庭收入；其二是為基層青少年安排暑期實習及獎學金計劃，消弭跨代貧窮；其三是讓已屆退休年齡的員工可按意願留任，保障收入，也可將經驗與同事分享，達致多贏局面。

「『Meiriki Blue Sky』則透過實現負責任的生產和營運，將綠色元素和考慮因素，逐步納入製造和採購流程，並確保公司產品的成分和原材料符合環保原則。」連舜香補充，公司還與推行回收計劃的機構合作，減少廢物產生，共同促進社區的綠色消費。

與時並進 助中小企抗疫

提到推動可持續發展的成效，連舜香指企業也可獲益。「員工的歸屬感大增，我們已有12個月錄得零流失率，即使新冠肺炎疫情影響經濟，銷售同事首當其衝，卻未有氣餒，更積極參與公司培訓，鬥志昂揚。」連舜香指公司亦為員工發放5千元作緊急支援，相信待「疫」境過去，在團隊眾志成城下，定可盡快恢復業績。

由2004年創辦至今，「滙豐營商新動力」獎勵計劃一直緊貼市場發展及營商環境，引入新元素，助中小企實踐具競爭力，而又採用對環境及社會負責任的可持續營商手法。面對新冠肺炎疫情，今年滙豐更積極支持中小企應對各項挑戰，助業界增強應變及復元能力，並通過這項計劃作為業界的交流平台，為中小企帶來更多可供借鏡的可持續營商模式及成功案例，同時加強供應鏈的協作，克服「疫境」，轉危為機。

▲ 滙豐香港工商金融主管趙民忠指出，隨着獎勵計劃不斷推展，中小企的可持續發展的意識不斷提高，在實踐方面亦愈趨成熟。

▲ 商務及經濟發展局副局長陳百里博士（右四）、滙豐香港工商金融主管趙民忠（左三）及滙豐亞太區企業可持續發展總監張惠峰（右一），與勇奪兩項「可持續發展目標獎」金獎的日本命力健康食品有限公司執行董事連舜香（左四）合照。

▲ 日本命力健康食品有限公司在「可持續發展目標獎」中，囊括兩項金獎。

▲ 在應屆頒獎典禮上，共有5間企業獲得「可持續發展目標獎」。

(資料由客戶提供)