半年小總結 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 置業家居 2020/06/27 分享： 6月快將完結，過去半年本港一手市場表現如何？疫情及限聚令如何影響發展商推盤部署？在踏入下半年之前，本刊先帶大家回顧上半年市況。 天水圍Wetland Seasons Park第1期在今年年初開售，為 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 今日 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 今日 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 今日 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 今日 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 今日 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 最新專欄文章 更多 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 今日 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 今日 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 今日 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 今日 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 今日 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入