茶果嶺KOKO HILLS發展項目及五礦地產崇信街18號正待批預售樓花同意書，合共將提供約1,183個單位，有機會下半年登場。

會德豐旗下的茶果嶺KOKO HILLS發展項目，分為3期發展。而第1期的

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