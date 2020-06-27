下半年部分焦點新盤 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 置業家居 2020/06/27 分享： 茶果嶺KOKO HILLS發展項目及五礦地產崇信街18號正待批預售樓花同意書，合共將提供約1,183個單位，有機會下半年登場。 會德豐旗下的茶果嶺KOKO HILLS發展項目，分為3期發展。而第1期的 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 今日 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 今日 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 今日 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 今日 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 今日 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 最新專欄文章 更多 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 今日 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 今日 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 今日 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 今日 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 今日 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入