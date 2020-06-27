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下半年部分焦點新盤

沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場

置業家居 2020/06/27

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沙田區未來有多個新盤落成，其中新世界旗下大圍站項目是近期市場的焦點，項目共提供3,090伙，分3期發展。第1期共有2座住宅大樓，提供783伙，單位間隔由1房至4房，預計關鍵日期為2022年9月30日。

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欄名 : 封面故事

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