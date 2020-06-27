下半年部分焦點新盤 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 置業家居 2020/06/27 分享： 沙田區未來有多個新盤落成，其中新世界旗下大圍站項目是近期市場的焦點，項目共提供3,090伙，分3期發展。第1期共有2座住宅大樓，提供783伙，單位間隔由1房至4房，預計關鍵日期為2022年9月30日。 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 今日 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 今日 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 今日 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 今日 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 今日 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 最新專欄文章 更多 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 今日 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 今日 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 今日 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 今日 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 今日 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入