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下半年部分焦點新盤

屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊

置業家居 2020/06/27

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下半年有多個屯門新盤整裝待發，包括畔海、保利置業位於青山灣段的項目、帝御第1期－帝御‧金灣、御海灣發展項目第1期－御海灣，以及御海灣發展項目第2期，當中不乏豪宅，預料將提供1,310個單位。

由香港小輪

...

欄名 : 封面故事

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