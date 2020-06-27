下半年部分焦點新盤 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 置業家居 2020/06/27 分享： 下半年有多個屯門新盤整裝待發，包括畔海、保利置業位於青山灣段的項目、帝御第1期－帝御‧金灣、御海灣發展項目第1期－御海灣，以及御海灣發展項目第2期，當中不乏豪宅，預料將提供1,310個單位。 由香港小輪 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 今日 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 今日 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 今日 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 今日 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 今日 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 最新專欄文章 更多 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 今日 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 今日 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 今日 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 今日 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 今日 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入