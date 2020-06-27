下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙

上半年疫情衝擊環球經濟，新盤推盤步伐減慢。快將踏入下半年，疫情稍為緩和，發展商加快推盤「趕進度」，本刊統計下半年將有逾2.2萬個單位有機會登場，市場將趨熱鬧。

上半年受到疫情及限聚令影響，一手市場推盤進

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