下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 置業家居 2020/06/27 分享： 上半年疫情衝擊環球經濟，新盤推盤步伐減慢。快將踏入下半年，疫情稍為緩和，發展商加快推盤「趕進度」，本刊統計下半年將有逾2.2萬個單位有機會登場，市場將趨熱鬧。 上半年受到疫情及限聚令影響，一手市場推盤進 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 今日 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 今日 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 今日 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 今日 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 今日 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 最新專欄文章 更多 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 今日 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 今日 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 今日 沙田大圍站項目 市場焦點 1期擬短期內登場 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 今日 油塘KOKO HILLS及崇信街18號項目 待批預售 共涉1,183伙 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 今日 疫情緩+限聚寬 新盤提速推售「趕進度」 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入