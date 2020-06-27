「兩年轉按一次」 此路暫不通

過去多年，銀行為了增加市佔率，向按揭客戶，包括新按、轉按的，提供大量優惠；優惠之多，甚至養成了不少借款人「每兩年轉按一次」的習慣。近一年隨拆息回落，表面上資金成本下跌，但銀行卻慢慢收緊新批按揭條件，借款人亦漸漸失去轉按的誘因。

過去十年八載，大概是香港按揭借款人的黃金時代，銀行為爭取客戶，不單新批按揭利率低，更有豐厚現金回贈、另送高息存款戶口。部分年份，單單是現金回贈，已足以抵銷足一年的利息支出。結果不少業主養成舊按罰息期（一般為兩年）一過，即行轉按的習慣。

新按或轉按 現金回贈最低僅0.2%

但近一年來，雖然資金持續流入，銀行體系結餘由$540億升至$1,300億，一個月拆息亦去年的1厘多，回落至現時0.5厘水平；但銀行卻逐步上調新批按揭利率、同時削減優惠。一年前，一般新批H按利率為H+1.24厘，現時卻升至H+1.3至H+1.4厘的水平。現金回贈方面，亦由年多前的貸款額2%下調，而且對新按、轉按分別看待，前者一般為0.5%至1%，後者已跌至0.2%至0.3%水平。

形象化而言，如果按揭未償還餘額$400萬，過去在轉按之後，新舊按利率可能一樣，扣除律師費，借款人平白多了$7萬多的現金，足夠去2、3次旅行。現時情況卻是轉按利率會增加，而且回贈只勉強抵銷律師費。為了回贈「兩年轉按一次」之路，暫時不通。

拆息跌利還款 一動不如一靜

在拆息下跌的大環境下，銀行卻削減按揭優惠，原因眾多。其中之一可能是虛擬銀行加入市場，他們要營運，先要擴大存款。競爭之下，最終可能導致傳統銀行亦要調高存戶利息。部分銀行的資金成本在拆息下跌時，反會上升，難以持續在按揭上提供大量優惠。

對借款人來說，情況如此，如果沒有其他轉按需要（例如套現、移除擔保人等等），只好一動不如一靜。反正拆息回落，多數以H按供樓的業主，每月供款及利息支出都會同步下跌。同時，借款人宜保持良好的還款紀錄，做個「有借有還上等人」，未來市況改變，例如資金充裕至銀行又要進行按揭戰，轉按對借款人又再有利時，便可因應時勢，作出對自己最有利的選擇。

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▲ 筆者指出近一年來，雖然拆息回落，但銀行卻逐步上調新批按揭利率、同時削減優惠，現時轉按着數不多。（本刊攝影組）